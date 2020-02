V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší.

Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

OKRES NOVÝ JIČÍN

1. Domov Hortenzie, Za Střelnicí 1568, Frenštát pod Radhoštěm

Název projektu: Mezigenerační koutek s herními prvky na zahradě

Popis: Domov Hortenzie si přeje vybudovat na zahradě mezigenerační koutek pro setkávání seniorů domova a dětí. Děti si budou hrát na zahradě, houpat se na houpačce, hrát si na prolézačce a na jiných herních sestavách pro rozvoj hrubé motoriky. Při pobytu seniorů na zahradě bude docházet v rámci her k přirozenému kontaktu dětí a seniorů. Umístění herního koutku bude v dostupné blízkosti seniorů (u terasy pod balkóny domova). Senioři, kteří nemohou být v přímém kontaktu s dětmi, mohou tak pozorovat hry dětí z terasy či balkónu.

2. Domov Odry, p. o., Hranická 410/56, Odry

Název projektu: "A zase spolu, tentokrát na farmě."

Popis: Pravidelně se již několik let setkávají naši uživatelé s dětmi z MŠ při zábavných programech, výrobě keramiky, sportovním dopoledni, apod. Ale ještě nikdy jsme spolu nebyli na výletě. Senioři by s dětmi rádi strávili dopoledne na Farmě v Klokočově. Prohlédli by si celou farmu, ochutnali sýry z tamní sýrárny, nakrmili by spolu zvířata, poznali by, jak je třeba se o ně starat. Poté by se děti povozily na koních, společně by si pak prohlédli okolí farmy na vyjížďce kočárem nebo povozem. Dopoledne bychom zakončili obědem v místní restauraci, kde vaří z domácích zdrojů. Přitom si senioři s dětmi užijí legrace, budou se vzájemně podporovat (např. děti pomohou s převozem seniorů na invalidním vozíku), komunikovat a sdělovat si tak své zážitky.

3. Město Bílovec – domov pro seniory, Slezské náměstí 1/1, Bílovec

Název projektu: Kalendář 2020, propojení generací v rámci společných aktivit

Popis: Vydáváme kalendář pro rok 2020, kde máme fotografie našich klientů s jejich vnoučaty a pravnoučaty. Dále bychom chtěli podpořit další setkávání dětí z mateřských školek a základních škol v rámci společných aktivit s našimi klienty. Podpoření společných setkávání dětí se seniory, ať už se jedná o rodiny našich klientů či dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ.