Pane starosto, co se v současné době děje v Životicích u Nového Jičína?

V minulém období jsme provedli obnovy místních komunikací, kdy se pokládaly nové asfaltové povrchy, do budoucna nám zbývají ještě asi tři nebo čtyři lokality. Tím bychom měli hotové opravy všech komunikací a ostatních ploch - ať se občané pohybují v kulturním prostředí a mají v pořádku příjezdy ke svým domům. Dělali jsme úpravy v prostranství hřbitova a místní fary, u kostela se nám podařilo vybudovat urnový háj s kolumbáriem. Vybudovali jsme nové multifunkční hřiště u základní školy a v areálu fotbalového hřiště jsme postavili nové šatny. Využívají je nejen sportovci, neboť je tam i kulturní místnost, kterou si lidé pronajímají v létě i v zimě na různé oslavy. V současnosti zpracováváme projektovou dokumentaci na rekultivaci fotbalového hřiště, která spočívá ve výměně povrchu. Mělo by tam dojít i k zavedení zavlažovacího systému, k rozšíření hřiště a chtěli bychom v jedné části vybudovat běžeckou dráhu pro děti. Na hřišti jsme instalovali také dětské prvky a je tam i workoutové hřiště. Hřiště je otevřené a přístupné každý den. Budou se také provádět opravy tenisových kurtů, kde je umělý povrch - ten je v současné době nevyhovující.

Prý se připravuje výstavba pumptrackového hřiště v dolní části obce místo domu, který byl poškozený po povodních, je to tak?

Ano, obec tuto budovu koupila za zůstatkovou cenu. Chtěli bychom tam mít asfaltový povrch, aby to bylo maximálně využité. Máme také zpracovaný projekt na opravu chodníkových těles, takže je předpoklad, že v celém katastru obce budou opravené chodníky. Po realizaci vodovodu to někde sedá, takže to bude taková revitalizace. Když už se to bude opravovat, chceme do toho umístit optický kabel, na kabelovou televizi, kterou obec má od roku 1997.

To ale není vše, že?

Pravda, v docela nedávné době byly v obci prováděné dvě stěžejní akce, a to výstavba vodovodu a výstavba kanalizace. To kdysi mělo být jako první, ale člověk reaguje na dotace. Proto se v letech 1996 až 1997 začalo plynofikací potom se začaly tahat telefonní sítě. Tady jsme byli taková rarita. Protože v obci byly dva telefony, jeden na obecním úřadě, druhý v JZD. Takže, po osamostatnění v roce 1993 jsme začali budovat základní infrastrukturu, kterou má každá dědina. Při tvorbě telefonní sítě se nám tenkrát podařilo nacpat do země rozvody kabelové televize. To bylo v roce 1996, myslím si, že z těch malých obcí tady na Novojičínsku jsme v tomto byli průkopníky. Lidé měli devadesát programů za padesát pět korun měsíčně. K tomu internet za stovku. Tu cenu platili občané dvacet nebo pětadvacet let. K zlepšení životního prostředí jsme pomohli odkanalizováním domácnosti, obec občanům zaplatila přípojky až do chalup. Ale je to tím, že na území obce je skládka, jejíž provozovatel nám dává finanční prostředky. Také v případě vodovodu jsme zaplatili rozvody do každé chalupy a obec zafinancovala i vnitřní přípojky. Podstatné bylo, že máme dostatek vody pro všechna obecní zařízení včetně školy a školky.

Obec Životice u Nového Jičína leží v údolí obklopená kopci.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Z čeho máte v obci radost?

Mám radost z našich místních sportovců, kteří jsou nadaní ve sportovním odvětví armwrestling. Místní mládenec Adam Číp se umístil stříbrný na mistrovství Evropy v Litvě. Pak je tady Veronika Cábová, která je organizovaná v Jezdeckém oddíle Frenštát ve voltiži. Společně s oddílem juniorek se umístila na mistrovství Evropy ve Francii na pátém místě. Je tady také juniorský reprezentant ve sportovním rybolovu, taktéž účastník mistrovství Evropy. Obci to není lhostejné a snaží se na základě požadavků rodičů těmto reprezentantům obce pomoci. Máme aktivní důchodce, na které obec rovněž myslí. Oni to vracejí tím, že dělají výstavky, akce na Velikonoce, Vánoce. Mladé maminky s dětmi nám tady také vyvíjejí různé aktivity, různé soutěže a podobně. Také tady chodí mnoho dospělých do cvičení, využívají tělocvičnu i prostory v kulturním domě. A radost mám ze školy i školky, která je v současné době maximálně naplněná. Děti nám to vracejí tím, že vystupují na různých akcích, na vítání občánků, a podobně.

Co byste tady chtěl změnit?

Aby byli lidé pokornější sami k sobě, aby mezi lidmi nebyla závist, aby k sobě byli slušní. Ale to je na každém jednotlivci.

Které místo v Životicích máte rád? Kam byste rád někoho pozval?

Myslím si, že stojí za to si prohlédnout obec jak teď vypadá poté, co nás v roce 2009 postihla ničivá povodeň. Kdo projíždí Životicemi, tak už těžko pozná, že tady něco takového bylo. Museli jsme přitom opravovat komunikace, mosty, byla to těžká životní situace pro všechny občany. Jinak je u nás určitě krásná příroda. Obec je v údolí, stačí vyjít na kterýkoliv kopec, odkud je vidět kus vesnice. Je tady možné potkávat mufloní stádo, roste tady vstavač mužský a určitě je tady mnoho dalšího zajímavého.

A je naopak nějaké místo, kam nerad chodíte?

V obci takové místo nemám, ale jinak nerad chodím po doktorech (smích).