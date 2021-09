„V sobotu 11. září od 9 hodin dopoledne budou veřejnosti zpřístupněny vybrané reprezentativní prostory historické budovy frenštátské radnice. Poprvé v letošní hlavní turistické sezóně pozveme návštěvníky na komentovanou prohlídku Radniční věže, která bude zdarma. Dalším lákadlem bude určitě originál sochy Radegasta, který je umístěn ve vestibulu radnice,“ uvedla Ludmila Žárská referentka odboru vnějších vztahů MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Na komentované prohlídky, které budou začínat vždy v celou hodinu v době od 9 do 17 hodin, poslední prohlídka začne v 16 hodin, se budou zájemci muset přihlásit v Turistickém informačním centru.

„Kapacita jedné komentované prohlídky je s ohledem na bezpečnost návštěvníků při výstupu na radniční věž maximálně 10 osob. Ale v průběhu celého dne si lidé budou moci sami prohlédnout vestibuly radnice se sochou Radegasta, s výstavou o historii Pohorské jednoty Radhošť a fotografie města od Jana Novotného. Dále pak malou zasedací místnost a obřadní síň radnice,“ doplnila referentka.

Otevřen bude také kostel sv. Jana Křtitele. Kdy si budou moci zájemci kostel prohlédnout upřesnila Ludmila Žárská: „Zájemci se budou moci do kostela podívat v sobotu od 11 do 16 hodin a pak v neděli 12. 9. od 12 do 17 hodin. Přesná data a časy otevření kostela pro veřejnost v týdnu od 13. do 17. září 2021 naleznou zájemci na webových stránkách turistického informačního centra.“