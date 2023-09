Tři letouny F-35A Lightning II amerických vzdušných sil, které se představí o víkendu na Dnech NATO, přistály ve čtvrtek na Letišti Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově. Návštěvníci uvidí v sobotu a v neděli celkem pět těchto strojů.

Přílet tří stíhacích letounů F-35A Lightning II, 14. září 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Každoroční akce na mošnovském letišti, Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky představí nejmodernější pozemní i vzdušnou vojenskou techniku.

Dva dny před startem akce se vzdušným prostorem nad Ostravou začínají prohánět nejrůznější letouny. Ve čtvrtek v poledne přiletěly tři stíhačky F-35A Lightning II a Deník byl u toho.

Tři americké a dva britské

„Nás to velmi těší, protože ostravské letiště a naše akce se stala v celé střední a východní Evropě jediná, kde se potká pět těchto nejmodernějších strojů - tři americké a dva britské. Cesta k tomu byla dlouhá. Měli jsme tady před dvěmi lety italskou F35 na statiku a loni holandskou F35 na průlet. Jejich počet je proto opravdu výjimečný,“ uvedl Zbyněk Pavlačík, předseda pořádající organizace Jagello 2000.

Přílet letounů F-35A Lightning II Demonstration TeamTeam vzdušných sil USA, 14.září 2023, Mošnov. na snímku pilotka Kristin „Beo' Wolfe.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Pro Dny NATO je výjimečná i skutečnost, že jeden ze tří stíhacích letounů bude v sobotu a v neděli pilotovat žena - známá americká pilotka Kristin “Beo“ Wolfeová. „V armádě je bojových pilotek asi tři až pět procent, takže jako ženy zase takové zastoupení nemáme. Stejné to je i jinde v letectví,“ řekla Wolfeová. Samotné ovládání stroje je podle pilotky poměrně jednoduché. „Co se týče ovládání letounu, tak to je paradoxně jednoduché, díky systémům, které letoun má. Let a taktiky už jsou ale věci, které se člověk učí několik let,“ popisuje Wolfeová. K letectví ji přivedl její otec, který působil rovněž v armádě.

Letadlo F-35A Lightning II je moderní jednomístný stíhací a útočný letoun vyvinutý pro potřeby letectva mnoha zemí, včetně Spojených států amerických. Toto letadlo je součástí rodiny letounů F-35, která zahrnuje také varianty F-35B a F-35C, které jsou navrženy pro vertikální přistání a letadlové operace. F-35A bylo zakoupeno a provozuje několik zemí, včetně USA, Austrálie, Nizozemska, Belgie, Norska, Jižní Koreje a dalších. Toto letadlo bylo nasazeno ve více konfliktech a krizových situacích po celém světě. Letouny plánuje nakoupit i česká armáda.

V pohotovosti jsou i policisté

Letos se očekává i zvýšená účast Poláků. Policisté již s předstihem upozornili na očekávané dopravní komplikace, a to ve všech směrech. Na některých místech navíc probíhají stavební práce. Motoristé mohou v kolonách uvíznout na desítky minut, v krajních případech i na více než hodinu. Existuje však řešení, jak se problémům vyhnout - více zde.

Dobrou zprávou je, že dokončit se u Mošnova podařilo nový kruhový objezd. Policisté se přesto připravují na kolony, v okolí letiště mohou být některé silnice uzavřeny. Co všechny Dny NATO letos nabídnout a na co se připravit se dočtete zde.