/FOTOGALERIE/ Už za měsíc se na mošnovském letišti uskuteční oblíbené Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil Armády ČR. Třiadvacátý ročník v současnosti největší tuzemské akce bude doprovázet zvýšený dohled bezpečnostních složek kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině.

Nebude to v žádném ohledu tuctový ročník. Letošní Dny NATO v Ostravě, které se uskuteční 16. a 17. září, budou jubilejním 20. ročníkem na mošnovském letišti po přesunu z ostravské Černé louky, kde akce začínala ve skromných podmínkách.

Vůbec poprvé na Dny NATO dorazí Portugalci, partnerským státem tentokrát bude Polsko. „Díky partnerství se na akci chystá obrovská spousta polských občanů, u nich se podobně velká akce nekoná,“ podotkl krajský policejní ředitel Tomáš Kužel s tím, že Polsko do Ostravy vyšle obrovské lákadlo.

„Všichni známe z filmů speciální jednotky Navy SEALs nebo SAS a nám se na mošnovském letišti představí něco podobného, polská jednotka GROM je naprostá špička ve své kategorii. Pro veřejnost nevystupuje v Polsku, v Evropě ani nikde jinde, bude to naprosto unikátní. Kvalita GROMu je na obrovské výši,“ láká na jeden z bodů programu Tomáš Kužel s tím, že GROM vystoupí spolu se zásahovou jednotkou Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje.

Na co se těšit

Mezi hlavní lákadla pro veřejnost budou patřit především dynamické letecké a pozemní ukázky, včetně dvou akrobatických jednotek. „Pro všechny bude velkým lákadlem ve vzduchu obr A400M Atlas nebo americký vrtulník Black Hawk,“ zmínil některé z očekávaných bodů programu velitel Vzdušných sil Petr Čepelka s tím, že premiérově veřejnost uvidí také zcela nové armádní vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom.

Prozatím organizátoři potvrdili účast osmnácti zemí, o dalších ještě jednají. Vyšperkovat v posledním měsíci před akcí chtějí také samotný program.

„Věříme, že ještě přibudou další letové ukázky evropského významu. Nezveřejňujeme však, co nemáme finálně potvrzeno. Program bude opět identický oba dny, aby lidé nemuseli mít dilema, který den dorazí,“ řekl Zbyněk Pavlačík, předseda spolku Jagello 2000, který akci organizuje. Zopakoval také garanci, že dokud se Dny NATO budou konat, vstupné bude zdarma.

A to i díky dotacím z Moravskoslezského kraje a města Ostravy. „Jsem rád za ukázky moderní techniky i dynamické ukázky, je potřeba, abychom všichni viděli, jak tyto stroje fungují. Stačí se podívat do okolních zemí, jaká je realita dneška,“ vyzdvihl důležitost akce hejtman kraje Jan Krkoška. „Je nutné lidem ukazovat, jak důležité je být součástí aliance NATO,“ doplnil jej primátor Ostravy Jan Dohnal, pro něhož je to jedna z největších akcí v Evropě vůbec.

Hrozbu představují drony

Akce, jíž se podle policejních zdrojů účastní od sta do asi dvou set tisíc lidí v závislosti na počasích a dalších vlivech, se letos uskuteční pod zvýšeným bezpečnostním dohledem policie a armády.

„Vnímám určitá bezpečnostní rizika, ale nemám informace, že by hrozilo bezprostřední riziko. Při probíhajícím konfliktu na Ukrajině taková akce ale zkrátka riziko znamená. S armádou se tomu musíme přizpůsobovat a nastavovat bezpečnostní řešení,“ uvedl Tomáš Kužel, podle něhož je hrozbou například možné narušení letového prostoru drony.

„Trochu se toho obáváme, máme však techniku, která narušení umí řešit. Musíme takový dron zaměřit, identifikovat a poradit si s ním. Dnes už máme vlastní techniku, která nad ním dokáže převzít kontrolu a posadit ho na zem,“ ubezpečil krajský policejní šéf.

Organizátoři vyzvali co největší počet lidí, aby na letiště dorazili pěšky, na kolech (k čemuž budou u vstupů zřízené bezplatné kolovny) či hromadnou dopravou. Na mošnovské letiště dorazí přes 90 letounů a na tisíc kusů pozemní techniky.

Některé se na Dnech NATO představí poprvé, jiné naposledy. 36 kusů techniky dorazí z partnerského Polska. „Poláci přistoupili ke Dnům NATO velmi profesionálně a zodpovědně, takže bude možnost vidět skvělé statické i dynamické ukázky,“ nalákal velitel Vzdušných sil Petr Čepelka.