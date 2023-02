Loni se v plánu investic novojičínské radnice objevila stavba skateparku a bikeparku na ploše asi 1300 metrů čtverečních. Předpokládaná cena celobetonového skateparku a bikeparku pro veřejnost byla včetně DPH 9,2 milionu korun, dalších 240 tisíc korun vyčlenilo město na projektovou dokumentaci. Stavba měla být hotová ve druhé polovině roku 2022, nastalo ale zdržení.

PODÍVEJTE SE: Azyl končí. Fotbalový stadion v Novém Jičíně záři novotou

Podle místostarosty Nového Jičína Václava Dobrozemského za to může skutečnost, že se nepodařilo nikoho vybrat ve veřejné soutěži. Už loni dopadla neúspěšně a stejně i letos. „Do veřejné soutěže se nikdo nepřihlásil, takže ji budeme vyhlašovat znovu. Máme informace, že firmě, která by o zakázku měla zájem, to teď nevycházelo, jiné na to nemají kapacity. Firem, které se na takové stavby specializují, není moc. Věříme, že se teď někdo přihlásí,“ doufá Václav Dobrozemský.

Nový skatepark je součástí plánované obnovy sportovního areálu. Nový Jičín požádal o dotaci Národní sportovní agenturu. Pokud neuspěje, uhradí náklady z vlastních zdrojů. V současné době je odhadovanou částkou 11,5 milionu korun.

Milovníci jízdy na prknech, a nejen oni, na skatepark čekají už mnoho let. Občas rozvíří diskuzi na sociálních sítích. „Bohužel nám už odrostly dvě generace skejťáků,“ poukazují na tristní stav.