Multimediální vlaková souprava, která bude přistavena na místním nádraží, rozšiřuje formou zážitkové pedagogiky dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci.

V šesti vagónech nabízí čtyři kinosály a osm interaktivních místností. Návštěvníci nejprve sledují skutečný příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti, poté se jim zdvihnutím projekčního plátna propojí virtuální a reálné prostředí a díky interaktivním technologiím se stávají aktivními účastníky příběhu. Tím provádí lektor, který se skupinou diskutuje o jednotlivých tématech. Cílem je prostřednictvím všech smyslů zapůsobit na návštěvníky, apelovat na zdravý způsob myšlení a inspirovat k pozitivním životním rozhodnutím.

Pro veřejnost bude vlak přístupný od 15.30 do 18 hodin. Vstup je možný od 10 let, do 12 let však pouze v doprovodu rodičů. Program trvá zhruba 100 minut, přičemž jednotlivé prohlídky startují po dvaceti minutách, v jedné skupině může být až 17 osob. Příjezd vlaku je hrazen z rozpočtu města na protidrogovou prevenci, takže návštěvníci mají vstup zcela zdarma.

Rezervaci na konkrétní čas lze provést na tel. 608 405 080 nebo prostřednictvím e-mailu rajnochova@revolutiontrain.cz