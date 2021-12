Děťátko staré několik měsíců našli v babyboxu ve Slezské nemocnici v Opavě v úterý 7. prosince dopoledne. Jedná se o osmé dítě odložené do opavské schránky, letošní patnácté v České republice, dohromady už pak babyboxy od svého založení zachránily 229 dětí. Dnešní proces však provázely komplikace.

Babybox nové generace. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„V úterý 7. prosince v 11.07 přišla do mého mobilu zpráva s fotografií interiéru babyboxu. Děťátko bylo oblečeno v šedé zimní kombinéze s kapucí a na cestu do světa dostalo plyšového medvídka. Vzápětí v babyboxu přibyla velká igelitová taška, jež svým rozměrem znemožnila, aby se dvířka babyboxu zavřela. Nešťastná žena odkládající dítě je tedy vyjmula zpět a vzápětí odložila znova, tentokrát už bez igelitky. Snaha odložit děťátko trvala až do 11.17 a mně je úzko při představě, co se před babyboxem dělo,“ uvedl zakladatel babyboxů v České republice Ludvík Hess.