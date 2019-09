Do školních zařízení město investovalo 20 milionů

Do školních lavic letos ve městě usedlo 248 prvňáčků. Většina z nich začala chodit do škol zřizovaných městem, zbylých osmnáct do soukromé Základní školy Galaxie.

Nový Jičín investoval do oprav školských zařízení téměř dvacet milionů korun. Mnoho dětí tak po prázdninách přichází do nových moderních budov. „Drobné zpoždění vzniklo v Základní škole Jubilejní 3, kde probíhá druhá etapa rekonstrukce tělocvičen. Letos se upravují šatny a chodby, ale na provoz školy to nebude mít vliv," uvedla vedoucí odboru školství Oldřiška Navrátilová. Opravy ještě pokračují v Mateřské škole Jiráskova, kde se zastřešuje vstup do budovy. „Školka má dva vstupy, a tak ani tyto práce provoz zařízení neomezují," dodala mluvčí úřadu Marie Machková. Kvůli rekonstrukcím je zatím zavřená Mateřská škola Jubilejní 1. Zde se opravuje střecha, mění se okna i dveře a zatepluje se fasáda. Do heren, tříd a ložnic bude nainstalována nová vzduchotechnika. „Děti našly náhradní prostory v sousední školní družině. Do své školky by se měly vrátit v listopadu," doplnila Navrátilová.

Autor: Adam Knesl