Přítomná vedoucí odboru vnějších vztahů frenštátské radnice Iva Vašendová připomněla, že cyklostezka měří 6,8 kilometru, začíná na hranici s obcí Trojanovice a vyúsťuje na hlavní silnici v Lichnově nedaleko Okluku.

„Stavba začala v únoru loňského roku a ukončena byla v listopadu,“ sdělila Iva Vašendová a dodala, že celkové náklady činily zhruba 37,5 milionu korun, přičemž 24 milionů korun tvořily dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z Moravskoslezského kraje.

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin poznamenal že loňský rok byl velmi problémový z více hledisek. „Bál jsem se, že se to včas nedokončí, jednak do toho zasáhl covid, potom výrazné deštivé počasí, když se dával podklad cyklotrasy. „Jsem velice rád, a asi ne jen já, že se to podařilo do konce loňského roku realizovat,“ řekl Miroslav Halatin.

Frenštátský starosta potom poděkoval zaměstnancům městského úřadu, zastupitelům města a firmám, které se podílely na realizaci. „Jsem rád, že jsme se mohli dneska sejít a také jsem rád, že tady již mnoho lidí tráví svůj čas,“ dodal Miroslav Halatin. Připomněl také, že se chystá propojení Frenštátu pod Radhoštěm a Tiché a Trojanovic a Rožnova pod Radhoštěm a pak už sezval malé cyklisty k slavnostnímu přestřižení pásky.