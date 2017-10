Dobrá zpráva nejen pro staromilce. Bleší trh se vrací do Nového Jičína

V Novém Jičíně se příští víkend uskuteční bazar, na kterém mohou lidé nabídnout druhým nejrůznější věci.

Bleší trh. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Soňa Ličková

Dejme věcem druhou šanci, snižme množství odpadu. To je hlavní myšlenka akce, která se zrodila na odboru životního prostředí novojičínské radnice. Bleší trhy se konaly v minulosti během víkendů několikrát do roka v každém městě, postupně ale jejich obliba upadala až zanikly.

Nyní se ale do programu radnic opět vrací, a to nejen se vzrůstající oblibou retra posledních let.

„Na Podzimním bazárku mohou občané funkční oblečení, obuv, hračky, knihy, CD, gramofonové desky, DVD, sklo, porcelán, hudební nástroje, elektroniku a další předměty prodat či darovat, místo toho, aby je odvezli na skládku. Někomu ještě mohou posloužit,“ sdělila Marie Machková, mluvčí města Nový Jičín.

Akce se uskuteční v sobotu 21. října od 9 do 12 hodin v budově Střediska volného času Fokus v Novém Jičíně. Zájemci o účast v bazárku se ale musí do pondělí 16. října přihlásit na e-mail: mkissova@novyjicin-town.cz nebo hruba@fokusnj.cz. Přihlášky pro prodejce jsou na webových stránkách města.

„Skoro každý má doma věci, které nevyužívá. Někde na ně jen sedá prach, jinde je majitel odvoze na separační dvůr. Ale co může být pro někoho odpad, pro jiného je to poklad. Proto jsme chtěli vytvořit prostor, kde by si mohli občané nepotřebné, ale funkční věci mezi sebou měnit, prodávat nebo věnovat.

Možná někomu vyřešíme malý problém a ještě snížíme množství vyhozených věcí do odpadu,“ řekla Marta Kiššová z odboru životního prostředí.

Když už se nepodaří všechny věci během „blešáku“ lidem prodat nebo darovat, může se i tak s nimi ve Fokusu na dobro rozloučit. „Věci, které zůstanou ležet ladem, si nemusí majitel odnášet zpátky domů, ale nabídneme je dobročinným spolkům, případně zajistíme jejich odvoz na skládku. Pokud bude mít akce úspěch, rádi ji zopakujeme,“ dodala Kiššová.