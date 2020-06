Stovky kilometrů ujedou cyklisté v dobročinném cyklistickém závodu. Zastaví se také v Kopřivnici a v Novém Jičíně.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Michaela Rašková z kopřivnického oboru školství sdělila, že se po letech Kopřivnice stane jednou ze zastávek cyklotour, která je rozdělená do deseti etap. V Kopřivnici končí prolog cyklotour ve středu 10. června, desítky cyklistů do města dojedou okolo 17. hodiny, cíl je u Ringhofferovy vily, kde se závodníci osvěží a zástupci města jim předají šek v hodnotě pět tisíc korun. Poté se přesunou do kopřivnického muzea automobilů, kde si pro ně připravili program zaměstnanci muzea.