Pro první - dvoudenní - turnus odřadu určeného pro provádění likvidačních prací, tedy činností směřujících k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, byly vybrány jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Brušperk, Fulnek, Michálkovice, Kravaře, Šenov, Český Těšín - Město a Bruntál v celkové síle 30 členů.

Skupinu doplní dvojice velitelů stanic HZS MSK, kteří budou na místě koordinovat činnost samotných jednotek, budou zajišťovat řízení na strategické úrovni a zároveň budou styčnými důstojníky pro kolegy z HZS Jihomoravského kraje, kteří jsou určení k řízení samotného zásahu.

"Dobrovolní hasiči se do postižené oblasti přesunou v převážné většině ve svých moderních dopravních automobilech, které jim v roce 2016 pořídil Moravskoslezský kraj v rámci projektu „Nákup dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany“, spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie a národních rozpočtů prostřednictvím rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko," uvedl dále Jakub Kozák.

Jedním ze základních požadavků na záchranný odřad obecně je co největší soběstačnost. Týmy by měly zatěžovat infrastrukturu postižené oblasti co nejméně. Kromě jídla, pití, stanů a základních potřeb si tak s sebou v případě nutnosti umíme například vozit i pohonné hmoty.