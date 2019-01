Fulnek - Po dlouhých letech se možná obyvatelé a návštěvníci Fulneku budou moci jít okoupat do bazénu přímo ve městě. A nejen to. Objevil se investor, který nabízí více.

Koupaliště v autokempu na okraji Fulneku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Věra Růčková

Vlastní koupaliště by během jednoho či dvou let mohli mít ve Fulneku. Na zasedání fulneckých zastupitelů se objevil Jan Šebesta ze společnosti Berndorf Bäderbau, který městu učinil zajímavou nabídku. „Vzhledem k tomu, že se v poslední době stále hůř shánějí dotace, přemýšlela naše firma, jak pomoci městům a obcím, které se k těmto dotacím nemohou dostat. Rozhodli jsme se, že se těmto městům pokusíme nabídnout komplexní řešení koupaliště,“ uvedl Jan Šebesta z firmy, která stavěla mimo jiné například aquapark ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Fulnecké koupaliště by mělo být pilotním projektem nové filozofie výstavby koupališť v menších městech. „Po městě bychom chtěli, aby nám za nějakou úplatu pronajalo pozemek. Firma by na tom pozemku postavila koupaliště, dodala k němu veškeré potřebné zařízení, provozovala by jej patnáct let a po těch patnácti letech by ho předala městu v podstatě jako dar,“ nastínil vizi Šebesta.

V průběhu zmíněných patnácti let by se město částečně podílelo na úhradě provozu koupaliště. „Koupaliště by bylo oplocené, napojené na nějakou bezpečnostní službu nebo policii, a oplocení nabízíme městu, aby jej využilo jako reklamní plochu. Mohlo by si tak pomoci ke snížení těch svých nákladů na provoz,“ dodal Šebesta.

Bude i ledová plocha

Základní variantou koupaliště je plocha o rozměrech 16,67 krát 15 metrů. V jedné polovině budou dvě plavecké dráhy, ve druhé lehátka, masážní lavice, skluzavka. „Vedle postavíme dětský bazén s meziskluzavkou s asi třiceti metry čtverečními plochy. Aby se prodloužil provoz, snažíme se na tu plochu umístit další věci. Navrhli jsme plážový volejbal, dětské hřiště s prolézačkami, hradem a nějakou houpačkou,“ pokračoval Šebesta, jenž pak „z rukávu“ vytáhl další trumf. „Uvažovali jsme o takové zajímavosti, kterou by byla umělá ledová plocha. Tu je možno, stejně jako bazén, udělat ve čtyřech velikostních variantách, od sto čtyřiceti do pěti set metrů čtverečních. Tím by se dal provoz areálu prodloužit,“ poznamenal Šebesta.

Součástí areálu by podle něj byla i budova se šatnami, záchody a bufetem. „A aby voda nebyla tak studená, dáme tam tepelné čerpadlo, které by zajistilo ohřívání vody na nějakých osmadvacet stupňů,“ doplnil zástupce investora.

Ten by po městu chtěl ročně částku od 1,5 do 3,5 milionu korun, podle velikosti koupaliště a ledové plochy. Město má pak možnost pronajmout areál formou leasingu anebo jej splácet po dobu patnácti let.

Kde bude?

Nabídku přivítal místostarosta Fulneku Jaroslav Štekbauer, který potvrdil, že dostat se k dotacím již není tak snadné jako před několika lety. „Ta myšlenka se mi líbí, bude ale důležité najít lokalitu,“ upozornil místostarosta a připomněl jako možnost autokemp na okraji města, kde je dnes nefunkční koupaliště, jehož technologie je již zastaralá. „Jenže se mi zdá, že je to trochu z ruky. Protože kdybychom tam zapojili školy, jít do kempu a zpět je věčnost. Územní plán by však dovoloval udělat to nad sportovním areálem, kde jsou dvě fotbalová hřiště, hala a tenisové kurty. Otázkou je, zda by to tam vlezlo,“ přemýšlel nahlas Štekbauer.

Šebesta uvedl, že areál kempu by byl výhodou. „Pokud už v tom kempu je nějaká vana a budova, náklady na přípravu by se určitě snížily,“ řekl Šebesta a na dotaz, jak dlouho by trvala výstavba, poté odpověděl, že i s přípravou zhruba devět měsíců.

Starosta poté ukončil diskuzi a na základě vůle zastupitelů si vzal za úkol, že vedení města bude jednat o možných variantách. Výsledek pak zastupitelům předloží k posouzení.