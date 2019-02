Kopřivnický městský úřad hostí od minulého týdne výstavu, která se týká chystaného projektu Revitalizace centra města Kopřivnice.

Městský úřad v Kopřivnici. | Foto: Archiv Deníku

K nahlédnutí láká celkem dvanáct výstavních panelů, jež ukazují obyvatelům města plánovaný projekt, a to nejen půdorysy nebo srovnání stávajícího stavu centra s tím budoucím, ale nabízí také vizualizaci s popisky a legendami i návrh nového mobiliáře. Výstava je k vidění v prostorách vestibulu radnice.

Veřejné projednání

Na středu plánují v prostorách městského úřadu uspořádat také veřejné projednání, které se bude rovněž týkat otázky revitalizace. Autorský tým pod vedením architekta Kamila Mrvy představí účastníkům setkání návrh postupné změny vzhledu středu města.

„Veřejné projednání se uskuteční od čtvrté hodiny odpolední v zasedací místnosti v desátém patře a my na něj zveme širokou veřejnost," uvedl vedoucí oddělení rozvoje území Milan Šmíd s tím, že by se měli lidé přijít seznámit s chystanými proměnami a prodiskutovat s nimi a s architekty navržené změny.

Důvodem projektu Revitalizace centra města Kopřivnice je změnit současný, doposud nevyhovující vzhled takzvané pěší zóny. Podle týmu Kamila Mrvy je architektura města velmi poznamenána intenzivní výstavbou panelových sídlišť a necitlivým rozvojem v období socialismu. Mimo jiné, chybí městu také náměstí, kde by se lidé mohli setkávat. V rámci tohoto projektu se počítá se čtyřmi etapami, které by měly výrazně změnit centrum města v průběhu následujících let. V projektu je navržený také přístřešek s pódiem pro koncertní a společenské akce.

Kopřivničané si již nyní mohou prohlédnout digitální podobu některých vybraných půdorysů na webových stránkách města.

Ivana Reková