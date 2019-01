Nový Jičín - Za jednu z velmi náročných zakázek považuje rekonstrukci Masarykova náměstí v Novém Jičíně dodavatel stavby, společnost ODS – Dopravní stavby Ostrava.

Ve čtvrtek 27. srpna bylo oficiálně otevřeno novojičínské Masarykovo náměstí. To během posledních dvou let prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, náměstí požehnal biskup ostravsko-opavské diecéze František Lobkowitz. | Foto: Deník/Adam Knesl

Objevení starých studen, do detailu přesné práce na klenbách sklepů v podloubí historických domů i na originálních patkách pilířů unikátního podloubí. Propojení současných špičkových technologií z oblasti elektroniky se stavařinou na vysoké úrovni, komunikace s občany i spolupráce s památkáři, architekty a investorem, a také akceptování oprávněných požadavků všech zúčastněných stran. Vše v daných termínech a požadované kvalitě. Takto nějak vnímají zástupci i pracovníci společnosti ODS – Dopravní stavby Ostrava (ODS) několik měsíců práce na kompletní rekonstrukci Masarykova náměstí v Novém Jičíně.

Komplikace s dopravou

Kvůli každoročním oslavám pořádaným právě na Masarykově náměstí byla akce rozdělena do dvou etap. První zahájili pracovníci společnosti ODS v první polovině dubna 2008 a ukončili ji srpnu 2008. „Naším hlavním úkolem byla obnova zpevněných ploch centrálního náměstí, včetně prostor přilehlých podloubí v městské památkové rezervaci,“ uvedl Jan Klimša, ředitel Závodu Frýdek-Místek. „V první etapě rekonstrukce náměstí jsme se soustředili především na stavební práce v prostorech podloubí měšťanských domů orientovaných směrem do náměstí, včetně loubí přilehlých ulic.“

V rámci akce dodavatel zcela obnovil dlážděný povrch loubí a pískovcová schodiště, opravil patky pilířů a instaloval nový systém veřejného osvětlení, včetně nového městského mobiliáře. „Vyhovět požadavkům památkářů a zároveň představám architektů, kteří jsou autory projektu, nebylo vždy jednoduché. Ale myslím, že se nám to podařilo,“ vracel se Klimša například k okamžikům, kdy stavaře přitlačila do kouta zpožděná dodávka architekty zvoleného indického pískovce. Termín ukončení první etapy však, i přes vzniklé komplikace, způsobené lodní dopravou pískovce z Indie do Hamburku, stavaři dodrželi na minutu přesně.

Poděkování za tolerantnost

Druhá etapa, která odstartovala letos v březnu se týkala centrální plochy náměstí a předpolí podloubí měšťanských domů orientovaných do náměstí. Dodavatel obnovil dlážděný povrch centrální plochy, včetně podkladních vrstev, vybudoval novou Fontánu času, veřejné osvětlení a mobiliář. „K našim úkolům patřilo vytvoření hlavního řádu kanalizace v centrální ploše náměstí a rozvody vodovodního potrubí a elektrických sítí pro osvětlení centrální plochy a nasvětlení morového sloupu, kašny, realizace rozvodů technologií vodních prvků,“ pokračoval Klimša a dodal, že při rekonstrukci náměstí stavaři při výkopech narazili na staré studny, které se ukázaly být zcela funkční. Budou sloužit jako zdroj vody pro závlahu rostlin na náměstí. „Rekonstruovali jsme již několik náměstí měst Moravskoslezského kraje. Vždy to však byla místa, která už prošla mnohými opravami a neoplývala tolika historickými prvky tak, jako náměstí v Novém Jičíně,“ poznamenal ředitel Závodu Frýdek-Místek a dodal: „Památkáři, kteří naši práci po celou dobu sledovali, nás například upozornili na to, že původní náměstí bylo o čtrnáct metrů níž a že klenby sklepů, které jsme opravovali, byly kdysi funkčním podlažím domů.“

Právě v těchto domech jsou obchody, instituce a úřady a bydlí tam lidé. „Snažili jsme se v co největší míře minimalizovat možná omezení, ale rozhodně jsme se jim nemohli vyhnout. Všem, kteří spolu s námi denně prožívali rekonstrukci náměstí na vlastní kůži, musíme poděkovat za vstřícnost a tolerantnost,“ vzkázal Klimša.

Pomohli i po povodni

Ve čtvrtek 27. září stavaři společnosti ODS definitivně opouštěli hotovou stavbu. Návštěvníci náměstí si prohlíželi nové prvky, a posléze si i vyslechli koncert, který byl poděkováním všem, kteří pomáhali při povodních v červnu a při odstraňování jejich následků. To, že poděkování patřilo také společnosti ODS si asi v tu chvíli uvědomoval málokdo. Právě ODS totiž na své náklady zbudovala provizorní lávky pro pěší v místech, kde velká voda zničila mosty a doslova odřízla obyvatele od jejich okolí. Stejně tak tyto lávky na své náklady později odstranila.