„Dojde k přestavbě starší budovy na Máchově ulici, zvedne se patro a spojovací chodba, která bude prosklená. Bude zčásti navýšená a částečně na její střeše bude pojezdová plocha, na které klienti budou moci trávit volný čas,“ uvedl pro deník Jiří Navrátil a poznamenal, že na Novojičínsku, kde je poměrně hodně žádostí zájemců o umístění, to pomůže. Náměstek hejtmana rovněž vysvětlil, proč došlo k určitému zpoždění zahájení stavby.

„Zapříčinění bylo způsobeno jednak odstraněním habrů, a Moravskoslezský kraj také zdržela soutěž, neboť nebylo snadné najít dodavatele, který by byl schopný dodržet termín patnáct měsíců,“ upřesnil Jiří Navrátil.

Ředitelka Domova Duha Dana Jančálková připomněla, že budovy na Máchově a Bezručově ulici jsou od roku 2016 sloučené s Domovem Duha v Hřbitovní ulici. Dodala, že už v roce 2015 začali pracovat na studii a vyvíjet aktivitu na Moravskoslezský kraj.

Stavba zahájena

„Vyvrcholilo to dneškem, kdy předáváme stavbu k zahájení prací,“ poznamenala Dana Jančálková s tím, že kvůli stavbě se musela část klientů koncem října přestěhovat do náhradních prostor, která jsou v Domově mládeže při Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm.

„Zvolili jsme dřívější termín, aby to nekolidovalo s vánočními svátky a aby se tam mohli uživatelé v klidu zabydlet,“ pokračovala Dana Jančálková a doplnila, že stěhovat se muselo 41 uživatelů.

„Od prvního listopadového dne budova v Máchově ulici zhasla, takže, když jsem chodila domů, bylo to pro mě nepřirozené. V pátek jsem byla ve Frenštátě pod Radhoštěm a pocítila jsem, že ti uživatelé nám opravdu chybí. Když tady člověk pracuje patnáct let jako já, tak se uživatelé stávají součástí jeho života. Hodně nám chybí a moc se těším, až se přestěhují zpátky,“ neskrývala ředitelka domova své pocity.

Dana Jančálková zdůraznila, že do návrhu modernizace se snažili dostat všechny dobré věci, které je napadly v průběhu, co zde pracují.

„Za nás by to mělo být asi to nejhezčí. Snažili jsme se zúročit práci i potřeby u uživatelů s demencí - pokoje a prostory jsou tomu přizpůsobené, vzniknou tady dvě různé terasy, různá zákoutí a posezení a i ta zahrada se dá do nějakého odpovídajícího stavu,“ doplnila Dana Jančálková.

Modernizaci a rozšíření Domova Duha ocenil starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký. „Demografická křivka nejen našeho města ale v celé České republice jasně ukazuje vývoj a skutečnost, že míst pro tuto generaci je velký nedostatek. Přibude dvaatřicet lůžek pro uživatele nejen z Nového Jičína ale i okolních obcí. Za to, jako starosta Nového Jičína jsem velice rád,“ řekl Stanislav Kopecký.