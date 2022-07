Po úvodní skladbě Městského dechového orchestru Kopřivnice předstoupil před účastníky oslav ředitel domova Marian Žárský. Připomněl, že v roce 1972 se domov otevřel jako exkluzivní zdravotní zařízení pro horníky. „Od té doby toto zařízení prošlo dlouhou cestou a přetransformovalo se ve špičkové zařízení sociální služby,“ uvedl Marian Žárský a posléze dodal:

„Tato oslava je poděkováním vám všem za nehynoucí podporu, za to že jste. V prvé řadě tady dnes chceme přivítat naše klienty, obyvatele domova, současné zaměstnance a rovněž bývalé zaměstnance a jejich rodiny. Poděkování patří také pracovníkům Městského kulturního střediska ve Frenštátě pod Radhoštěm a mnoha dalším lidem, firmám a obcím, které nám pomáhají.“

Poté Marian Žárský na pódium pozval Jiřího Navrátila, náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem frenštátského domova. Vedle něj na pódiu stanuli starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin, starosta Trojanovic Jiří Novotný a trojanovická místostarostka Ivan Vrtalová a starostka Mořkova Ivana Váňová.

Náměstek hejtmana Jiří Navrátil poděkoval klientům i jejich příbuzným. „Děkuji za to, že jste tady své blízké neodložili, ale že za nimi chodíte, trávíte s nimi volný čas, což je pro ně velmi důležité,“ řekl mimo jiné Jiří Navrátil, který rovněž přidal velké poděkování obcím, které pomáhají s financováním nebo sponzoringem. Po poděkování bývalým i současným ředitelům přidal náměstek hejtmana poslední a podle něj největší poděkování. Patřilo všem bývalým a současným zaměstnancům. „Vy jste vizitka toho, jak ten domov funguje. My tady můžeme posílat peníze, opravovat okna, dělat nové postele, cokoliv. Ale bez vašeho přístupu a bez vašich rukou by ten domov nefungoval a neměl to srdce,“ uvedl Jiří Navrátil. Děkovná slova zazněla i z úst ostatních řečníků.

V programu kromě kopřivnického orchestru vystoupily mažoretky, cimbálová muzika Poštár, zahrál harmonikář, děti se zabavili s Klauny z Balónkova nebo při jízdě na koních. Na večer měla přijít široká veřejnost na promítání filmu Eva tropí hlouposti, promítání ale organizátoři akce kvůli počasí odložili na jindy.