Z pohledu klientů je zatím stále dobrá situace v Domově Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ředitel domova Jiří Absolon pro Deník uvedl, že mezi klienty domova zatím nezaznamenali ani jednoho s onemocněním Covid-19.

„Složitější se situace z pohledu personálu. Někteří jsou nemocní a máme tady také ženy, jejichž manžel je nemocný, takže musí být v karanténě,“ vysvětlil Jiří Absolon. Nedostatek sociálních kontaktů klientů řeší zejména pomocí mobilních telefonů.

Podobná situace je v Domově Příbor, kde přímo mezi klienty nemají rovněž nikoho s onemocněním Covid-19. Ředitelka Domova Kamila Demlová doplnila, že sice dva klienti domova leží v s tímto onemocněním v nemocnici, ale není zřejmé, kdy se virem nakazili. Měli totiž původně jiné potíže.

„Jinak jsou ale všichni naši klienti negativní co se týče nákazy covidem,“ uvedla Kamila Demlová a dodala, že něco jiného je to u personálu, kdy někdo je například v karanténě. Pro případ, že by se u někoho z klientů prokázala nákaza, mají vy domově vyčleněný „covidový“ pokoj.

Nedostatek kontaktů s blízkými řeší v Příboře podobně jako ve Frenštátě pod Radhoštěm zejména pomocí mobilních telefonů. „Ale musím říci, že ten nedostatek kontaktů naši klienti chápou. Je to generace, která zažila válku. A oni říkají, že to, že nemohou být v kontaktu jsou proti válce malé věci,“ poznamenala Kamila Demlová.

Mnohem složitější je to v Domově pro seniory Bílovec, kde kvůli situaci ve městě 29. října zasedal krizový štáb města Bílovec. Starostka Bílovce Renata Mikolašová sdělila, že v současné době v Domově seniorů pomáhají čtyři příslušníci Armády České republiky.

„Máme nakažené klienty i personál. Pokud vím, tak klienti mají většinou klidnější průběh, ale jsou vystrašeni. Tak jim tam posíláme zprávy, které jim čtou v rozhlasu,“ řekla Renata Mikolašová a dodala, že zpočátku v domově pomáhali studenti, minulé úterý je vystřídala Armáda české republiky. „Za každou pomoc jsme moc vděčni,“ uzavřela Renata Mikolašová s tím, že věří, že současnou situaci všichni zvládnou.