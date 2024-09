Provoz zahajuje během vánočních svátků a jezdí až do konce dubna. Za provoz skibusu v uplynulé sezoně zaplatila všechna tři města dohromady zhruba 400tisícovou kompenzaci dopravci. Podíl Kopřivnice činil přes 166 tisíc korun.

Podobná věc. Díky spolupráci měst Kopřivnice, Příbor a Nový Jičín jezdí přímý spoj do Beskyd také v zimě. Autobus s možností přepravy lyží jezdí o víkendech a během svátků na trase Nový Jičín – Bílá.

Kopřivnici vyjde provoz cyklobusu v roce 2024 na 114 tisíc korun. Cyklobus Beskydy jezdí od začátku května do konce září.

Díky spolupráci měst Kopřivnice, Příbor, Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm a Rožnov pod Radhoštěm jezdí z těchto měst od roku 2021 přímý autobusový spoj z do Beskyd s možností přepravy jízdních kol.

„Dále budou posíleny spoje linky 638 mezi Lubinou a Kopřivnicí v méně frekventovaných časech – tři spoje přibydou ve všední dny a tři o víkendech a státních svátcích. Město za to zaplatí navíc 830 tisíc korun ročně. Všechny linky spadají do tarifní zóny Kopřivnice, kde mohou cestující využít ODIS kartu – s ní mohou jezdit neomezeně za 270 korun měsíčně, děti a senioři za polovinu,“ uvedla Lucie Macháčková, vedoucí oddělení vnějších vztahů Kopřivnice.

Linka 653 obslouží sídliště Sever a Korej. Autobusy, které nyní končí svou jízdu na autobusovém nádraží, budou následně objíždět okruh městem. V pracovní dny sedmnáctkrát obkrouží deset zastávek na sídlištích Sever a Korej a zajistí tamním občanům lepší dostupnost služeb v centru. Město za to zaplatí 1,3 milionu korun ročně (navíc nad úhradu základní dopravní obslužnosti).

Co vše Kopřivnice v této oblasti dělá a kam se za uplynulý rok posunula? Tak například prosincová změna jízdních řádů přinese obyvatelům Kopřivnice významnou změnu. Dojde totiž k prodloužení a doplnění příměstských linek, které budou částečně suplovat MHD.

Přímé linky k vlakům

Vzhledem k nedostatku přímých vlakových spojů do Prahy ze stanice ve Studénce zajišťuje Kopřivnice ve spolupráci s Příborem a Novým Jičínem přímou linku, která v Hranicích na Moravě navazuje na odjezdy dálkových vlaků. Za provoz této linky zaplatila všechna tři města dohromady zhruba 450tisícovou kompenzaci dopravci. Podíl Kopřivnice činil přes 120 tisíc korun.

Rozšířená síť cyklostezek

V roce 2025 chce město obnovit projektovou přípravu cyklostezky z místní části Vlčovice směrem do Frenštátu pod Radhoštěm a Beskyd, která poslouží nejen dojíždějícím do místních firem, ale také cykloturistům, mezi Ostravskem, Novojičínskem a Beskydy. V rámci projektu propojení ulic Moravská a Severní vznikne také společná stezka pro chodce a cyklisty.

Podpora chůze a cyklistiky

Kopřivnice je aktivním partnerem kampaní Do práce na kole, 10 000 kroků, Do práce bez auta. Sama rovněž pořádá akce k podpoře pohybu a udržitelné dopravy – například kampaň Do školičky pěšky, na koloběžce či na kole.

Jezdí se více ekologicky

V roce 2024 se vozový park Městského úřadu Kopřivnice rozrostl o první čistě elektrický automobil. Ten slouží ke služebním cestám zaměstnanců úřadu. Na pořízení dostala Kopřivnice dotaci z programu Národní plán obnovy spolufinancovaného Evropskou unií z fondu Next Generation EU za podpory Ministerstva ŽP a Státního fondu životního prostředí ČR.