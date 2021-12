Přínosem pro cestující bude pohodlné cestování v těchto soupravách, odbavení se pomocí bezkontaktních čipových karet ODISka a ZETka na prodejních terminálech ve vozidlech, internetové wi-fi připojení, dostatek míst pro kola, kočárky, klimatizace a další.

Železniční doprava

Nové jednotky push-pull budou od 12. prosince postupně nasazovány na linku S6 mezi Ostravou a Frýdlantem nad Ostravicí v pracovní dny a mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm o víkendech a o svátcích.

V době dopoledního sedla (tj. od 8 do 11 hod.) a o víkendech budou na lince S6 upraveny časové polohy zhruba o půlhodinu tak, aby byl každou hodinu zajištěn v Ostravě-Kunčicích přípoj mezi linkami S1 (Opava – Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín) a S6. Tím bude zajištěno spojení z Opavy, Ostravy-Svinova či Vítkovic do Beskyd a také z Ostravy hl.n. a Ostravy středu do Havířova a Českého Těšína a zpět.

Novinkou je Lysohor

Moravskoslezský kraj ročně dotuje veřejnou dopravu v regionu stamiliony korun.

V návrhu rozpočtu na rok 2022 je vyčleněno přes 1,068 miliardy korun na linkovou autobusovou dopravu a téměř 1,191 miliardy na drážní dopravu, z toho přes 331 milionů na železnici přispívá stát.

K změnám časových poloh o půlhodinu dojde kvůli zajištění přípojů i na lince S5 (Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice). Novinkou je zavedení přímých víkendových spěšných vlaků Lysohor mezi Ostravou a Ostravicí - VÍCE ZDE.

Z Ostravy-Svinova budou tyto vlaky vyjíždět v 8:05 a 10:05, zpátky z Ostravice pojedou v 15:04 a v letním období (od dubna do září) pak ještě v 17:04 hodin.

Linka S7 (Frýdek-Místek – Český Těšín) má zachovány časové polohy vlaků v pracovní dny v časech dopravní špičky. V časech mimo špičku a o víkendech jsou vlaky posunuty cca o půlhodinu, aby byla zajištěna návaznost především na vlaky linky S6 ve Frýdku-Místku.

K úpravě časových poloh spojů dochází také na lince S8 (Studénka – Kopřivnice – Veřovice). Linka S8 má tak zaveden základní hodinový takt po většinu dne. I na této lince je možné odbavení pomocí bezkontaktních čipových karet ODISka a ZETka na prodejních terminálech ve vozidlech (vybrané vlaky s prodejními terminály jsou označeny v jízdním řádu). V železniční stanici Veřovice je vylepšena možnost přestupu mezi linkami S8 a S6 (Valašské Meziříčí – Frenštát pod Radhoštěm – Frýdlant nad Ostravicí).

Zásadní je také úprava časů odjezdu z železniční stanice Opava východ u linky R61 (Opava – Ostrava hl.n. – Havířov – Český Těšín), díky které vzniká nová možnost rychlého spojení s Ostravou pro občany Krnova a přilehlého okolí.

Příměstská autobusová doprava

Změny v organizaci příměstské autobusové dopravy na Frýdlantsku, Frýdecko-Místecku a v okolí Hnojníku souvisejí s úpravou u vlaků do Beskyd. Časové polohy návazných autobusových spojů bylo nutné přizpůsobit novým časovým polohám vlaků.

Beskydy

Mimo jiné došlo k posílení víkendových spojů a ke zpravidelnění spojů linky 345 z Frýdlantu nad Ostravicí do Malenovic, linky 348 z Ostravice do Bílé. Časové polohy byly přizpůsobeny i na linkách 341 z Frýdlantu nad Ostravicí do Janovic, 343 z Čeladné do Podolánek, 344 z Frýdlantu nad Ostravicí do Raškovic či 655 z Frenštátu pod Radhoštěm do Trojanovic, Ráztoky.

Částečnými úpravami jízdního řádu prošly také linky 745 z Hnojníku do Komorní Lhotky, 743 a 748 ze Stříteže do Řeky a další linky. Nová je také úprava jízdního řádu linek 651 a 657, které zabezpečují dopravní obsluhu zejména Kunčic pod Ondřejníkem.

Novojičínsko, Opavsko

Ke změně v organizaci víkendové dopravy dochází i v relacích mezi Ostravou, Fulnekem a Vítkovem (linka 678) a také Opavou, Fulnekem a Novým Jičínem (linka 261), kde došlo ke zpravidelnění intervalu a obě linky mají vzájemné přípoje ve Fulneku. Na linku 261 je v Březové navázána i linka 234, která je nově o víkendu z Vítkova vedena až do Bílovce.

Významnou změnou je posílení provozu autobusové linky 980 mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm, reagujeme tak na stále vyšší popularitu tohoto spojení.

Další drobné změny v jízdních řádech jak v časových polohách, tak v trasách jednotlivých spojů, jsou realizovány na základě připomínek a požadavků starostů měst a obcí i samotných cestujících.

DALŠÍ ZMĚNY

MHD Ostrava

Na linkách MHD Ostrava dochází k drobným úpravám v jízdních řádech na základě požadavků občanů i městských obvodů. Dochází také k přejmenování zastávky Rektorát VŠB na VŠB-TUO a převedení některých zastávek do režimu na znamení, zejména v Krásném Poli.

MHD Nový Jičín

Od 12. 12. 2021 se změní také jízdní řád a trasy linek MHD Nový Jičín 601, 602, 603 a 604. Změny jsou realizovány na základě požadavků města Nový Jičín, jeho obyvatel a cestujících s cílem zpravidelnit provoz. Nově také dochází k obsluze zastávky Šenov u Nového Jičína, Tesco.

MHD Třinec

Městská doprava v Třinci bude od 1. 1. 2022 provozována v novém režimu. Veřejnou zakázku obhájila společnost ARRIVA MORAVA a.s., která od Nového roku ponese název ARRIVA autobusy s.r.o. Ke stejnému datu dojde i ke změnám v jízdních řádech, nejsou ale zásadní.

Nové prodejní terminály ve vlacích

V průběhu letošního roku byly do modernizovaných souprav motorových vozů instalovány prodejní terminály, na kterých je možné platit jízdné ODISkou, popř. ZETkou. Tyto soupravy jezdí na linkách S33 (Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou), S8 (Studénka - Veřovice) a S10 (Opava východ – Rýmařov). Stejnými prodejními terminály jsou vybaveny také nové jednotky push-pull, které budou nově nasazeny na linku S6 (Ostrava hl.n. – Frýdlant nad Ostravicí - Frenštát pod Radhoštěm město). Ceny jízdenek zakoupených na prodejních terminálech ve vlaku jsou bez přirážky.

Změny v Tarifu ODIS

Tarifní ceník ODIS dozná jen málo změn. Zvýší se ceny dlouhodobých časových jízdenek pro tarifní oblasti Region, pro zóny č. 2 a 300 a pro celosíťovou jízdenku, avšak jen při nákupu v tzv. kamenných prodejnách nebo u řidiče. Ceny jízdenek pořízených přes e-shop nebo v prodejních automatech DP Ostrava se nemění. Ke zvýšení jednotlivého jízdného dojde také v rámci zóny č. 50, tj. Frýdek-Místek. Jízdné hrazené hotovostí se zvyšuje na 20 Kč, při úhradě ODISkou pak na 18 Kč. Alikvotně se upravují ceny i zlevněných jízdenek.

Od 1. ledna 2022 bude rozšířena možnost využívat jednodenní turistickou jízdenku Jeseníky celoročně.

Knižní jízdní řády ODIS

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. opět vydává knižní jízdní řády ODIS pro oblasti Ostravsko, Opavsko, Karvinsko, Frýdecko-Místecko, Třinecko, Novojičínsko a Bruntálsko.

K dispozici je i nový Plán sítě linek ODIS. Jízdní řády budou v prodeji v Dopravních infocentrech a ve vybraných železničních stanicích - podrobnější informace: www.kodis.cz.