Kromě poněkud rušné atmosféry při zmíněných Dnech NATO je Mošnov poměrně klidná obec, stačí jen sejít z hlavního tahu a přejít přes řeku Lubinu. Po chvilce dojde člověk do centra, když mine samoobsluhu a opravenou budovu pošty, dojde k nové tělocvičně, za níž se rozprostírá velký sportovní areál, který obec má v úmyslu nadále vylepšovat.

Starosta Mošnova Radomil Bodzsar nastínil, že by tam mohlo přibýt například workoutové hřiště.

Naproti tělocvičny stojí stará škola z roku 1877, obec má v úmyslu vybudovat tam bytový dům. „Už jsme ho chtěli stavět před několika roky, ale nakonec jsme do toho nešli i když jsme měli možnost získat dotaci. Ta měla pro obec nevýhodné podmínky. Nemělo smysl, aby si obec držela dvacet let byt, které by si poskytovatel dotace mohl obsadit kým chtěl. Naznačovali nám, že v Ostravě nemají ubytování pro nepřizpůsobivé, tak to ani náhodou,“ řekl pro Deník Radomil Bodzsar a dodává, že bytový dům, by obec postavila na místě staré dnes už nepoužívané školy, která má špatnou statiku.

Obec Mošnov investovala v poslední době desítky milionů do školství i do sportu.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Stará škola by šla dolů, bytový dům by měl mít stejnou podobu jako škola. Aby lidi, když půjdou kolem, si mohli říci, tady jsem chodil do školy. Byla by to kopie školy. „Uvažovali jsme, že by tam byly dva dvoupokojové, naproti čtyři jednopokojové a v podkroví jeden tří až čtyřpokojový. Pro lidi, kteří jsou starší a už toho tolik nepotřebují, by jednopokojový mohl stačit. Počítáme s tím, že by to bylo bezbariérové,“ upřesnil starosta Mošnova.

Nová škola stojí teprve několik let a v areálu je rovněž mateřská škola, stojí v centru obce, naproti ní přes silnici je velký kulturní dům. Odtud už je jen kousek do zmíněného sportovního areálu, naproti kterého stojí obecní úřad, hasičská zbrojnice, za nimiž se tyčí kostel.

V současné době Mošnov čeká zásadní stavba, která by měla ještě více zpříjemnit život místních obyvatel. Tou je obchvat obce, který vybuduje Ředitelství silnic a dálnic. Obchvat má odvést dopravu z frekventované silnice I/58 mezi Příborem a Ostravou. Po výstavbě dálnice se tady provoz sice o něco zmenšil, ale občas je problém přes silnici přejít a hlavně okolní zástavba trpí. „Stavba obchvatu má trvat dva roky. Letos už se má kopnout a má být hotové napojení od Skotnice, končit to má novým kruhovým objezdem, zbytek se dodělá v příštím roce. Myslím si, že to bude dobré, odkloní to dopravu, která vede zástavbou obce,“ poznamenal starosta Mošnova Radomil Bodzsar.

Druhou světovou válku připomíná také rozstřílený zvon.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Rozstřílený zvon připomíná válku

Mošnov má jednu významnou kulturní památku, tou je farní kostel svaté Markéty z roku 1807. Stojí na místě bývalého dřevěného kostela, vedle něj se nachází hřbitov, v jehož jedné části je kolumbárium z náhrobků připomínající bývalé německé obyvatele. Kostel byl v průběhu II. světové války značně poničen, jako prostřílený zvon z kostelní věže umístěný před kostelem. Kostel prošel velkými opravami v sedmdesátých letech minulého století, v 1993 byly na věž umístěny nové zvony.

Letiště funguje sedmé desetiletí

Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově je velkým přínosem nejen pro Mošnov, ale pro celý Moravskoslezský kraj. Na jeho ploše vzlétl první letoun již v roce 1914. Jednalo se o letoun, který sestavili letečtí nadšenci, bratři Žurovcové, z dnes již zaniklé obce Harty. Za druhé světové války používala plochu německá Luftwaffe. Stavba současného letiště začala v roce 1956, 16. října 1959 tady přistálo první civilní letadlo.

Mošnov

První písemná zmínka: 1374

Počet obyvatel: 750

Zajímavosti:

České jméno Mošnov bylo odvozeno od osobního jména Mošna a jeho význam byl „Mošnův majetek“. V těsné blízkosti byla osada Mošnovec či Malý Mošnov nebo Mošnůvek, která s Mošnovem nakonec splynula. Německé jméno Engelswald („andělský les“ nebo „Andělův les“) se původně vztahovalo na jinou blízkou osadu (odlišnou od Mošnovce), která rovněž splynula s Mošnovem a její jméno se pak používalo jako německé označení Mošnova.