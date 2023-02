Aby to účastník silničního provozu neměl jednoduché, některé značky jsou umístěné tak, že nedá velkou potíž je přehlédnout, jiné zase, až do jejich umístění, mnozí nikdy neviděli. Jako příklad dobře poslouží dopravní značka, která se objevila loni v listopadu před novou okružní křižovatkou v Novém Jičíně.

Řidič a chodci, kteří se blíží k rondelu, ještě předtím, než se dostanou ke klasické modré kulaté značce označující kruhový objezd, míjí velkou bílou obdélníkovou tabuli, kde je nakreslený kruh, v něm oranžová linka a nápisy s pokyny. Z náčrtu a textu vyplývá, že autobus nebo vozidlo delší něž deset metrů nemůže ve směru od Tyršovy školy zahnout hned doprava do ulice K nemocnici, ale musí celou křižovatku objekt dokola a teprve potom z ní může vyjet.

Reakce na novinku na silnici v centru Nového Jičína na sebe nenechaly dlouho čekat. „Kruháč je naprd, asi neodpovídá poloměr zabočení přímo doprava,“ píše jeden z účastníků bohaté diskuze. „Podle mně je problém již ve špatném projektu. Takto to jen komplikuje dopravu… Přiznám se, byli jsme tak překvapení, že jsme to ani nevyfotili,“ uvádí další pisatel.

Objevují se ale i příspěvky na obranu projektu. „Zřejmě to bohužel nešlo udělat, vzhledem k malému prostoru, jinak. Stejný problém je na kruhovém objezdu u Lidlu, pokud se odbočuje od Šenova na ul. Palackého. Je to už léta letoucí a nikdo se nad tím nepozastavuje … Pravda, značka tam není,“ stojí v dalším příspěvku. „Dnes jsem to viděl, jak to vypadá v reálném provozu, a je to teda opravdu bizarní pohled na driftující autobus,“ doplňuje další pisatel. Jiný z přispěvatelů shrnul dohromady názory jak na novojičínské rondely, tak na dopravní značení: „Hele, už jsme trhli rekord v počtu kruhových objezdů, a tak je na čase abychom se stali slavnými v dopravním značení.“

Zatímco zmíněné značení v Novém Jičíně překvapí, některé značky nemají šanci, neboť jsou umístěné tak, že řidič má pramalou možnost, že si všimne, co všechno je ve značce umístěno. Příkladem může být značení při vjezdu do Komenského ulice v Odrách. Pokud řidič do ulice zahne z Třídy osvobození ve směru od Fulneku, stihne si možná všimnout sloupku a zaznamená, že na něm je nějaká tabule. Co všechno tabule obsahuje, asi nedokáže vyjmenovat žádný z řidičů, který tudy projede poprvé.

Je zřejmé, že ti, kteří mají umístění dopravních značek na starost, se řídí Zákonem o provozu na pozemních komunikacích a dalšími zákony a tudíž nedělají nic, co by neměli. Ale jsou místa, hlavně v obcích, kde se dá ušetřit nejen na materiálu a práci za značky a jejich instalaci, ale také se jim může nechat přirozený vzhled. Důkazem může být obec Šenov u Nového Jičína, jejíž takzvanou malou stranu hojně využívají řidiči ve chvíli, kdy se na souběžném hlavním tahu za řekou Jičínkou něco opravuje.

V roce 2016 obec na příjezdových silnicích do části malá strana nechala umístit značky omezující rychlost a jinak většinu značek nechala odstranit. Tehdejší starosta Karel Třetina pro Deník upřesnil, že prakticky celá strana obce po pravém břehu řeky Jičínky je v zóně, kde je maximální rychlost třicet kilometrů v hodině. „Označení je už na mostech, jinak v té části obce nejsou téměř žádné značky, platí přednost zprava. Asi sedm značek nám vyřešilo všechno, předtím jich bylo kolem stovky. Byly na každé křižovatce," poznamenal tehdejší starosta Šenova u Nového Jičína.