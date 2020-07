Největší dožínková slavnost na Novojičínsku, která se koná každoročně v polovině srpna v Závišicích, se letos neuskuteční.

Dožínky ve strážnickém skanzenu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Turek

Starosta Závišic Ladislav Lípový informoval obyvatele ve zpravodaji, že do poslední chvíle zvažovali, zda tradiční dožínky uskutečnit, zvláště také proto, že letos by to byl jubilejní třicátý ročník a uvažovalo se o pestřejším programu, než v předešlých letech. Vzhledem k nestálé situaci a možnému riziku nákazy se obec rozhodla, že třicátý ročník Obecních dožínek přeloží na příští rok.