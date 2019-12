Do konce roku chtějí mít členové spolku Věžička celý objekt nazvaný Společenské centrum Věžička pod střechou. Na místě zbourané části se přitom začalo stavět až na podzim. Starostka obce Rybí Marie Janečková, která je také členkou spolku sdělila pro Novojičínský deník, že stanovená doba na realizaci je sice delší, ale, spolek nechce, aby stavba trvala dlouho.

„Do konce května bychom měli mít stavbu předanou – jedná se o takzvanou stavbu na zimu, takže oni tam mohou dále dělat třeba elektroinstalaci, topení a další věci,“ uvedla Marie Janečková.

Kompletní dokončení stavby by mělo být do konce května. „Snažíme se o to, by stavba měla co nejvíce ráz podobný původnímu objektu,“ poznamenala starostka obce Rybí. S tím, že domek nebyl obydlený nahoře, nyní bude mít využití celé podkroví.

Již v době, kdy spolek Věžička vznikl, aby zachránil chátrající stavbu, se hovořilo o tom, že ideálním pozdějším využitím objektu by byl vznik komunitního centrum pro volnočasové aktivity všech obyvatel Rybí.

„Zaměřujeme se především na lidi, kteří jsou v pracovním procesu a neměli se doposud kde realizovat. Bude to otevřeno i pro mládež, pro seniory. Chceme, aby tady našly zázemí kluby - fotografie, herectví, taneční. Určitě to bude také vhodné místo pro různé přednášky, jazykové kurzy na cesty a další aktivity. Záběr bude hodně široký, tvořit se to bude podle zájmu těch, kteří tam budou chodit,“ nastínila Marie Janečková a upřesnila, že Společenské centrum Věžička má zahájit provoz od 1. července příštího roku. Spravovat ho bude spolek Věžička.

Na záchrannou rekonstrukci objektu číslo 102 přispěl Moravskoslezský kraj a podařilo se sehnat také dotaci z IROP. „Bez toho bychom si to nemohli dovolit, ta celková cena je okolo dvanácti milionů korun. Když jsme do toho šli, netušili jsme, že se to vyšplhá do takové výše,“ podotkla Marie Janečková a vzápětí dodala zajímavost: „Dozvěděli jsme se až v průběhu stavby, že architektem domu s věžičkou byl otec od malíře Zdeňka Buriana. Takže se nám tam propojuje Zdeněk Burian, Adolf Zábranský, současní naší umělci… Nabízí se, že by se tam snesly různé předměty a další věci připomínající paměť obce,“ uzavřela Marie Janečková.

Historie objektu se začala psát 21. července 1930, když v něm začal provozovat tehdy novou moderní pekárnu Rudolf Bajer. Pekárnu později doplnila také první samoobsluha v regionu. Když v roce 1975 nedaleko vyrostla nová prodejna, objekt zůstal prázdný, nevyužitý a začal chátrat. A kdo ví, jak by dopadl, kdyby se o něj před více než třemi lety nezačali intenzivně zajímat místní nadšenci, kteří se rozhodli pro jeho záchranu.