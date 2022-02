Jedná se o takzvané „šenkovní domy“, jimž bylo již při založení uděleno právo vařit a čepovat pivo, později rovněž víno a pálenku. „Domy představovaly nejvýstavnější architekturu ve městě, a to zvláště po druhé polovině 16. století,“ stojí dále v textu. Nový Jičín se také dočkal několika ocenění, v roce 2001 získal titul Historické město roku a v roce 2015 zvítězilo Masarykovo náměstí v soutěži o nejkrásnější náměstí v České republice.

Pokud se města neznalý návštěvník Nového Jičína vydá na prohlídku z nějakých důvodů Havlíčkovou ulicí případně od parkoviště k Úzké ulici, v křížení s Resslovou ulicí narazí na zřejmě nečekané překvapení. Tím je železobetonová stavba, o jejíž údržbu se na první pohled zřejmě nikdo moc nestará. Nápisy na fasádách, vybledlé a popraskané poutače v oknech, světla v podchodu bez žárovek a poněkud strašidelné zákoutí v přízemí.

„Kdysi tady byla samoobsluha Jednoty, nahoře byl fotosalon a prodávaly se tam záclony,“ vzpomíná jedna místní obyvatelka, která míří s další ženou k objektu, který má adresu v Havlíčkově ulici. Druhá žena poznamenává, že záclony se na patře prodávají doposud. Má pravdu, avšak vůbec netuší, že fotosalon už připomínají jen vybledlé nálepky v oknech. „Ten už tam není, to vůbec nevím,“ podivuje se žena.

Spodní část objektu slouží jako vietnamská prodejna zejména oděvů, v horním patře hned vedle schodiště je destička připomínající, že objekt postavil v roce 1971 tehdejší Okresní stavební podnik Nový Jičín. Vedle cedulky je prosklená stěna do bývalého fotosalonu, opodál prodejna second hand, naproti masáže, nehtové studio a na konci plácku je vstup do zmíněné prodejny se záclonami.

Z výpisu z katastru nemovitostí vyplývá, že objekt má tři vlastníky – z Kopřivnice, Prahy a Libhoště. Všichni mají cizokrajně znějící jména.

Místní lidé, kteří procházejí denně kolem, už si zřejmě na vzhled objektu přivykli, podobně jako pan Jiří. Senior, jenž má na krku osm křížků reaguje až na dotaz Deníku. „Máte pravdu, Nový Jičín je velmi pěkné město. Je škoda, že tady s tím někdo něco nedělá. Vždyť je to hned u náměstí,“ míní pan Jiří, jehož celé jméno redakce zná, ale na jeho přání neuvádí.