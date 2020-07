Jeho pracovnice Patricie Pustějovská uvedla, že v celých Beskydech mohou účastníci hry až do konce prázdnin navštěvovat „tajná místa“, zajímavé turistické cíle a turistická informační centra a sbírat za jejich návštěvu Ondrášovy dukáty – tak se jemnuje také soutěž.

Za dukáty děti získají Ondrášův poklad. „Naše informační centrum bude jedním ze šesti z míst, kde budou si děti moci směnit své dukáty za poklad,“ sdělila Patricie Pustějovská a doplnila že, cílem hry je motivovat rodiny s malými dětmi k návštěvě Beskyd a Valašska, k poznání jeho přírodních a turistických atraktivit.

Pokud by se mezi dětmi i dospělými nešli takoví, kteří by se chtěli se zbojníkem Ondrášem potkat, budou mít jedinečnou příležitost v týdnu od 20. do 27. července. Tehdy Ondráš při svém putování Beskydami dorazí do Frenštátu pod Radhoštěm zkontrolovat stav pokladu.

„Kdo bude chtít, může se přijít s Ondrášem vyfotit a zároveň se tak zařadit do speci­álního losování o ceny,“ dodala Patricie Pustějovská.