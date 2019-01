Frenštát pod Radhoštěm - Dušan Kalandra se objevil nedávno ve Frenštátě pod Radhoštěm při vzpomínkovém setkání na Záviše Kalandru, který se narodil před 110 roky. Pozorně poslouchal vyprávění o tomto svérázném novináři, jenž se stal jednou z obětí komunistické zvůle v padesátých letech.

Dušan Kalandra | Foto: Archiv

Na Záviše Kalandru, svého strýce, vzpomíná osmasedmdesátiletý Dušan Kalandra.

Pamatujete si na svého strýce?

Jistě. Zažil jsem ho. Když bych pominul ta nejmladší léta, tak jsem jej vnímal hlavně od pětačtyřicátého roku, kdy jsem měl jedenáct let a on se vrátil do Vsetína z koncentračního tábora. V té době už ale trvale bydlel v Praze.

Vy jste tenkrát bydleli ve Vsetíně?

Koncem první republiky a přes protektorát a druhou světovou válku jsme bydleli ve Vsetíně, pak jsme bydleli v Krnově a někdy kolem roku 1950 jsme se s velkým nadšením přestěhovali do Ostravy, kam přeložili otce. I když se mi tam nechtělo.

Takže váš strýc se po válce stavil za vámi do Vsetína?

Ano. Když šel z koncentráku. Trvalo mu to tak čtrnáct dnů. Chvíli šel pěšky, občas se svezl nějakým povozem. Na Dolní náměstí ve Vsetíně, kde jsme bydleli my, dorazil úplně vyčerpaný.

U nás jsme měli takový malý lazaret, tak se tam několik dnů léčil, a pak šel za babičkou, která bydlela na Horním náměstí ve Vsetíně. Ona samozřejmě přišla k nám už v ten den, kdy strýc dorazil, ale on už nebyl ničeho schopen.

To byl tak zbídačený?

Vážil tak třicet kilogramů. Já jsem tehdy vážil více. V tu chvíli jsem jej nevnímal jako člověka, který má teprve něco přes čtyřicet let, ale spíše se podobal mému dědovi z maminčiny strany, kterému bylo v té době osmdesát let.

To vypadal asi hodně špatně…

Vypadal jako kostlivec, jako oživený kostlivec potažený kůží. Kdo někdy viděl záběry z koncentráků, tak by si to uměl představit. Ti živí lidé se nelišili od mrtvol, které dávali do hromadných hrobů. Na něm nebylo nic lidského. Nebylo na něm maso… Byly to jenom oči, kostra, moc zubů neměl… A tak se pohyboval po tom Německu a pak i u nás, než došel do Vsetína.

Jak dlouho u vás byl?

Tak do léta, kdy už byl schopen docela normálního života. Nabral tak dvacet kilo, a tak se vrátil do Prahy.

Váš strýc Záviš Kalandra byl zřejmě velký cynik. Jak jste jej vnímal?

Učil mě hrát šachy, když byl ve Vsetíně. Pak byl u nás i v Krnově, než jej zatkli. V té době byl prakticky nezaměstnaný. Mohl sice publikovat, ale nikde neměl zaměstnání. I když byla pracovní povinnost, jeho to míjelo. Nikde ho už nechtěli zaměstnat. On asi byl takový živel, nebo jak to říci. Ale na druhé straně třeba perfektně ovládal jazyky, což jsem u něj obdivoval. A pokud jde o ten zmíněný cynismus, trochu jsem ho u něj poznal a asi jsem jím i načichl. Takže asi tak si na strýce vzpomínám. Jinak mi toho po něm moc nezůstalo. Knížku České pohanství, kterou vydal, si ode mě půjčil profesor na gymnáziu a už mi ji nevrátil.