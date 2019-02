Okolo dvou tisíc korun vydá za měsíc za obědy v restauracích na Novojičínsku člověk, jehož zaměstnavatel mu nepřispívá na stravu penězi či stravenkami. Zmíněné dva tisíce navíc člověk vydá za podmínky, že se bude stravovat za nejnižší nabízené ceny, což se často odráží na pestrosti nabídky, vzhledu pokrmů a také na vzdálenosti od centra města, kde se dotyčný chce najíst.

Okolo devadesáti korun zaplatí za hlavní jídlo s polévkou například návštěvník některé z jídelen v centru Nového Jičína, ale to za podmínky, že si dá menu, k čemuž dostane také asi deci a půl vody. V průměru za devadesát korun se dá najíst i v těsné blízkosti novojičínského Masarykova náměstí. Člověk si může dát například gulášovou polévku, k tomu rizoto sypané sýrem, plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou a knedlíkem nebo tortillu plněnou masovou směsí a salát.

V další nedaleké restauraci jsou ceny stabilní 99, 104 a 109 korun , nabídka je ale mnohem pestřejší a nápaditější, nechybí ryba i ostřejší pokrmy.

Zajímavé bylo, jak se v některých podnicích zvedaly v posledním půlroce několikrát ceny, a to i přesto, že u nedaleké konkurence zůstávaly stejné. Někde to dělalo běžně i patnáct korun na jednom jídle, což je za měsíc více než tři sta korun. „Nevím, šéf to tak chtěl,“ zněla odpověď personálu, na dotaz, proč se tak děje.

Zcela běžné jsou v centru Nového Jičína podniky, kde se člověk za méně než 105 korun nenají. Většinou nabízejí jídla, která jsou přitažlivá již na pohled, ale jsou i výjimky, kde se čerstvě nakrájená zelenina, jako rajče, paprika, salát, doslova topí v teplé omáčce.

Jinde je zase v menu nabídce segedinský guláš s knedlíkem a trochou polévky za 115 korun, což je opravdu dost hodně.

Jestli si zákazník myslí, že tam, kde je vyšší cena bude také lepší obsluha, je na velkém omylu. Bývá to jako na houpačce. V jednom podniku je jeden den z hlediska obsluhy vše perfektní, další den při opticky stejném počtu návštěvníků host čeká poměrně dlouhou dobu, už jen než k němu dojde obsluha pro objednávku. Nevydařenému začátku se pak podobá celý průběh oběda, včetně snahy zaplatit.

Jsou ale podniky, kde člověk cenu za menu v rozpětí 105 až 130 korun zaplatí ochotně, a třeba běžně i tu nejvyšší, a to ještě absolvuje poměrně velkou vzdálenost od centra. Prostředí, obsluha, vzhled a chuť jídel i skutečnost, že ceny jsou již delší dobu stabilní za to všechno stojí i když v součtu host za polední menu měsíčně zaplatí v průměru téměř dva a půl tisíce korun.

Podobné cenové relace jako v Novém Jičíně jsou i v jiných městech na Novojičínsku.