Přípravy dvoupodlažních vlaků pro Moravskoslezský kraj finišují. Vyjedou na jaře

Série pěti dvoupodlažních vlaků push-pull pro Moravskoslezský kraj je v ostravské Škodě Vagonka před dokončením. Oznámily to dnes České dráhy (ČD), které hodlají první vlak nasadit do zkušebního provozu v prvním pololetí příštího roku. ČD soupravy objednaly pro trať z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm, zakázka má hodnotu jedné miliardy korun.

Push-pully České dráhy objednaly pro trať z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm. | Foto: České dráhy