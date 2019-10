Eliška je jediné mládě orla skalního narozené v letošním roce v České republice a i nadále se zdržuje zejména v místě svého narození v Oderských vrších.

Eliška na fotce z konce letošního června, kdy dostala sledovací "kroužek". | Foto: ČSOP NJ

Přesné místo ochránci přírody z logických důvodů tají. „Nejčastěji se pohybuje v prostoru 5 krát 5 kilometrů od hnízda. Nejdelší zálety měla od hnízda do přibližně 15 kilometrů vzdálených lokalit. Je to vůbec prvně a pro nás nesmírně zajímavé, kdy můžeme sledovat osamostatňování mláděte orla skalního od rodičovského páru,“ informují odborníci z bartošovické záchranné stanice na Novojičínsku, kteří realizují již deset let projekt Návrat orla skalního do České republiky. Ornitologové letos poprvé mláděti na hnízdě nasadili nožní vysílačku na systému GPS/GM.