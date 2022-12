Film o vynálezci elektromobilu a člověku, jenž mimo jiné vymyslel elektromechanický přenos výkonu na hnací nápravu vlaku Slovenská strela, zejména vychází ze vzpomínek vnučky Ludmily Grombiříkové, syna Tomáše a pamětníků, díky nimž se před divákem také naplno odhaluje období partyzánských bojů na Valašsku.

Premiéra filmu Génius Valašska:

Film rovněž připomíná snahy komunistického režimu uvrhnout osobnost Josefa Sousedíka v zapomenutí, odhaluje poválečnou kolaboraci bývalé státní bezpečnosti s nacistickými zločinci a také přibližuje zlovolné metody režimu a jeho přívrženců vůči členům rodiny výjimečného konstruktéra.

Moderátor akce, producent Aleš Hudský, po promítání oslovil několik přítomných hostů, Tomáše Sousedíka se zeptal na to, jaký dojem na něj film udělal.

„Neměl jsem sourozence, otec mě měl skoro v padesáti letech, takže jsem byl ve styku hlavně s dospělými lidmi. Od malička jsem tak vnímal, co si povídají a cítil jsem velký respekt, který on v těch lidech, nejen v rodině, ale na Valašsku a ve Vsetíně vzbuzoval. Hodně mě zlobilo, jakým způsobem se režim po osmačtyřicátém roce snažil vymazat jeho památku. Oni na Vlašsku neměli adekvátní komunistickou figuru, tak potřebovali jeho odkaz a ten jeho mýtus vynulovat,“ řekl mimo jiné Tomáš Sousedík s tím, že když devadesátých letech minulého století odcházel do penze, dal si úkol, že otce vrátí tam, kam patří. „Jsem rád že se našlo hodně institucí a lidí, kteří tomu hodně napomohli. Za to, že se do toho pustili jim chci poděkovat,“ dodal Tomáš Sousedík.

Poté syn valašského konstruktéra poznamenal, že když poprvé viděl neutěšený stav jediného exempláře Slovenské strely, motorového vlaku, který vyrobil kopřivnický automobilový podnik, dal si druhý úkol, aby se s tímto ojedinělým dílem něco udělalo. „Jsem rád, že se našli lidé, kteří se do toho pustili. Myslím si, že je to jedna z nejlepších záchranných akcí, která se v posledních dvaceti letech českému průmyslu podařila,“ vyzdvihl Tomáš Sousedík.

Film Génius Valašska by se měl dostat do kin v první polovině příštího roku. „Nabídneme ho televizi, připravujeme cizojazyčnou verzi, která bude v českých centrech v zahraničí, v nabídce pro kina se budeme soustředit na Moravskoslezský a Zlínský kraj,“ doplnil Aleš Hudský.