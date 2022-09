Starosta Fulneku Petr Ertelt, jenž řídil jednání hned v úvodu předestřel, že současné zastupitelstvo už tento úkol do voleb nestihne vyřešit a on ho nechce ukládat novému zastupitelstvu. „Myslím si , že je to předčasné, myslím si, že se se spolkem Fotbal Fulnek neudá nic tak zásadního, aby potřebovali jeden a půl hřiště,“ nastínil fulnecký starosta současnou situaci. Fotbal Funek měl k dispozici hlavní a tréninkové hřiště. Poté, co se provalila obrovská zpronevěra jednoho z jednatelů a zároveň spolumajitelů hlavního hřiště, fotbalová činnost ve Fulneku prakticky zanikla a o mládežnická družstva se stará fotbalový oddíl v Děrném, místní části Fulneku.

„Spíš bychom se měli soustředit na to, že pokud stát bude prodávat polovinu podílu majetku po odsouzeném člověku, který vlastní půlku hřiště hlavního, zda město by bylo ochotno ten podíl odkoupit, abychom podpořili fulnecký fotbal jako takový,“ podotkl starosta a dodal, že když se dozvěděli, že ve spolku dochází k nějakému pochyben, snažili se s druhým jednatelem a zároveň spolumajitelem navázat kontakt, stejně tak později se členy, kteří se to ještě snažili nějak udržet. „Bohužel, nebyla asi až tak velká vůle udělat všechno potřebné, takže nakonec to dopadlo tak, že Fulnek nemá fotbalová mužstva, což je obrovská škoda,“ dodal Petr Ertelt.

Zastupitel Jiří Dubec uvedl, že to byl on, kdo podal návrh. „Rozhodli jste postavit skatepark, tam kde jste ho postavili, nyní je určitá šance toto rozhodnutí revidovat,“ řekl mimo jiné Jiří Dubec. Za jeho názor se postavil také zastupitel František Schindler, jenž upozornil, že i když se skatepark a další prvky přemístí jinam, bude trvat minimálně jednu sezonu, než bude trávník na hřišti opět v pořádku.

Starosta argumentoval, že při jednání se zástupci fulnecké kopané zaznělo, že jim půlka hřiště k tréninku bude stačit a k zápasům mají hlavní hřiště. „Je dokázáno, že na tom skateparku aktivně sportuje více lidí než má Fotbal Fulnek členů,“ poznamenal Petr Ertelt a na další poznámku o tom, že hřiště bude znehodnocené, už zareagoval poměrně ostře. „Bavíme se tady o nutnosti dvou hřišť ve Fulneku v době, kdy ve městě nemáme ani jedno mužstvo. Pokud začne, bude hrát určitě nižší soutěž než Děrné nebo Stachovice, které mají jen jedno hřiště. My musíme hledět na to, aby to hlavní hřiště bylo v náležitém stavu,“ uvedl Petr Ertelt.

V dlouhé diskuzi také zaznělo, že stejně jako by úředníci měli hledat nové místo pro skatepark, mohou hledat nové místo por hřiště. Nakonec diskuzi ukončila informace, že vedle tréninkového hřiště má vést komunikace k plánované nové zástavbě rodinných domů.

Pro návrh, aby úředníci hledali nový pozemek pro umístění skateparku byli jen čtyři zastupitelé, takže návrh neprošel.