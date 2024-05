Tisíce hodin dobrovolnické práce mají na kontě skauti z Kopřivnice a jejich pomocníci, kteří v Trnávce dali nový vzhled a využití dřívější faře u kostela sv. Kateřiny. Otevření naplánovali na poslední květnovou sobotu, kdy se dostaví sám ostravsko-opavský biskup, aby místu požehnal.

Skautské centrum Trnávka, 22. 5. 2024. | Video: Radek Luksza

„Když jsme tu před čtyřmi a půl lety byli poprvé, tak nám pan farář říkal, že by bylo nejlepší to všechno zbourat, aby od toho měl pokoj. Řekli jsme, že si to vezmeme na starost, že to opravíme,“ vzpomíná jeden z duchovních otců komunitního centra Martin Bajer.

Kopřivnický skautský oddíl se dlouhodobě snažil najít volný a hlavně vhodný prostor pro svou činnost a do oka mu padla právě stará fara v Trnávce. Skauti to vzali nikoliv od podlahy, ale od střechy, která je nyní nová, stejně jako horní patro s prostorem pro nocleh. A proměnou prošlo i schodiště, dole vznikla kuchyně, zázemí pro vedoucí i hlavní sál. Tomu dominuje obrovský krucifix na stěně. „Ten tady byl, už když jsme faru přebírali. Tak jsme ho důkladně uschovali, dali do sucha a teď, když máme nové omítky a sádrokartonové podhledy, tak jsme ho vrátili na původní místo,“ říká Martin Bajer.

Bývalá fara, jak zdůrazňuje, nebude sloužit jen skautům: „Využijí ji organizace pracující s mládeží, ale i senioři, rodiny s dětmi a vlastně všichni, kdo budou mít zájem.“

Slavnostní otevření je naplánováno na sobotu 25. května. Vše začne bohoslužbou v 16 hodin v kostele sv. Kateřiny slouženou generálním vikářem Janem Czudkem. Skautské centrum Trnávka posléze posvětí biskup Martin David.

Na programu je pak prohlídka centra s drobným občerstvením a soutěžním kvízem. Budou se opékat špekáčky a ke všemu zahraje skautská a trampská muzika. „Počítáme, že přijde okolo dvou stovek hostů,“ odhaduje Bajer.

První zmínka o místní faře je z roku 1786. Záznam hovoří o jedné světnici a hospodářské budově. „Postupně se tedy rozšiřovala, přizdila se jedna, pak druhá místnost, potom nová střecha,“ zmiňuje Martin Bajer.