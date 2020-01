Starý Jičín ve čtyřech ročních obdobích, takový název má soutěž, kterou vyhlásila obec Starý Jičín. Soutěž bude mít čtyři etapy - zimní, jarní, letní, podzimní, kdy zájemci o účast mohou pořizovat za dané roční období fotografie – začíná se zimou zimou.

Ilustrační fotografie - fotoaparát | Foto: Deník / Ivana Vlnová

Fotografie pak v elektronické podobě zašlou každé čtvrtletí do termínu uzávěrky dalšího čísla zpravodaje, nyní to je do čísla zpravodaje 1/2020 na období březen-červen 2020, tedy do 15. února 2020. Fotografie je nutné zaslat na na email: podatelna@stary-jicin.cz, velikost snímků má být od 800 kB po 4 MB s uvedením popisu a specifikací místa pořízené fotografie, se jménem, příjmením, adresou a kontaktem.