Ojedinělou fotosoutěž vyhlásilo město Nový Jičín. Začala v úterý 1. srpna, bude mít čtyři kategorie, čtyři kola a potrvá až do 31. července 2024.

Fotografie z Nového Jičína. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Téma fotosoutěže je „(Ne)obyčejný Nový Jičín“ a zúčastnit se jí může každý. „Neschovávejte si své nejlepší snímky v šuplíku ani v telefonu! Ať jste amatér nebo profesionál, zachyťte tyto momenty na fotografii a zapojte se do fotosoutěže…,“ nabádá město na svých webových stránkách.

Kategorie jsou: žáci ZŠ, studenti SŠ a VŠ, dospělí a senioři 65+. První kolo potrvá do 31. října 2023, každé další bude rovněž trvat tři měsíce.

„V každém kole bude vyhodnoceno pět nejzdařilejších snímků. Ve finále, které proběhne v srpnu příštího roku, se bude hlasovat o tři nejlepší snímky. Vybírat se tak bude z dvaceti fotografií, které zvítězily ve zmíněných čtyřech kolech. Autoři vítězných fotografií budou pozváni na slavnostní vyhlášení soutěže, které se uskuteční v aule radnice Městského úřadu. Výherci obdrží atraktivní věcné ceny,“ sdělila tisková mluvčí města Nový Jičín Radka Cahlíková.

Fotografie bude hodnotit široká veřejnost na městském facebooku. Hlasovat o nejlepší fotografie budou moci všichni návštěvníci městských facebookových stránek ve čtyřech průběžných a jednom finálním kole.

Soutěž je určena všem občanům Nového Jičína a jeho místních částí, kteří věkově spadají do jedné ze soutěžních kategorií. Zájemci o účast mají soutěžní snímky posílat elektronicky v minimální velikosti 2138 x 2870 pixelů, v rozlišení 300 DPI a max. velikosti jedné fotografie 8 MB ve formátu JPG, GIF, PNG na adresu soutez@novyjicin.cz. Do předmětu zprávy mají napsat „Fotosoutěž“.

Fotografie je možno poslat jako přílohu do maximální velikosti 20 MB, pokud bude velikost větší, je nutné zvolit některé datové úložiště. „Každý soutěžící může poslat maximálně pět snímků do každého soutěžního kola, celkem tedy maximálně dvacet fotografií za rok. Zaslané fotografie musí být označeny názvem, případně popisem, co zachycují. Do e-mailu je třeba uvést kontakt na autora snímku - jméno, příjmení, e-mail, telefon a soutěžní kategorii,“ doplnila Radka Cahlíková s tím, že preferované jsou fotografie orientované na šířku, avšak i fotografie na výšku se může stát vítěznou.

Pořízení fotografie není omezeno termínem soutěže, soutěžící tedy mohou zaslat i fotografie pořízené v předchozích letech.