Ubytováno zde má být třicet klientů ve věku nad šedesát let. Domov se zvláštním režimem bude spadat pod krajskou příspěvkovou organizaci Domov Hortenzie, jeho výstavba vyjde na zhruba 110 milionů korun.

Dodal, že každá komunita bude mít určenou svou barvu, podle které budou i rozlišené pokoje nebo společenské místnosti. Tento systém uživatelům usnadňuje orientaci.

Dvoupodlažní budova s šesti domácnostmi bude mít 24 jednolůžkových a 3 dvoulůžkové pokoje, každá komunita bude mít svou společenskou místnost s jídelnou.

„Součástí domova budou samozřejmě i prostory pro pracovníky, technické zázemí nebo kaple. V exteriéru se počítá s vybudováním zpevněných ploch i zahrady, do které bude přes venkovní terasu přímý vstup z pokojů ve spodním patře. Domov bude mít svou trafostanici i areálovou přípojku tepla,“ popsal krajskou investici náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania s tím, že stavba by měla být dokončena do konce roku 2025.

Celkové náklady se očekávají ve výši zhruba 110 milionů korun, kraj má zažádáno o 80milionovou dotaci z Národního plánu obnovy.