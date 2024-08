Původní termín pro předkládání návrhů byl do konce května 2024 a částka na jeden projekt maximálně 100 000. „Částku na jeden projekt jsme navýšili o 400 000 korun, na půl milionů korun. S tím se dá zase o něco více pracovat a občané mohou předkládat větší a obsáhlejší návrhy,“ uvedl Jan Rejman, starosta města Frenštát pod Radhoštěm.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Legendární keramika Zdenica je v Hukvaldech 33 let. Turisté se během let změnili