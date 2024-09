„Byla to jen informativní a preventivní ukázka, navíc v pět hodin odpoledne. Kdybychom ji uskutečnili v sedm, v osm hodin večer, kdy jsou všichni doma, vypadalo by to ještě hůř,“ zdůraznil Josef Fojtík, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů z Frenštátu pod Radhoštěm. Hasiči navíc použili jen menší zásahový vůz, s velkým, nemluvě o vysokozdvižné plošině, by někde vůbec neprojeli.

„Beskydské sídliště, Školská čtvrť, ulice Dolní a Františka Horečky,“ jmenoval Josef Fojtík lokality, kudy se hasiči také proplétali. Zejména ta poslední je překvapila množstvím aut zaparkovaných na chodnících. Řidiči proto dostali za stěrače letáčky s upozorněním, že hasiči potřebují k plynulému a bezpečnému průjezdu minimálně tři metry.

„Příště to bude s pokutou. Když jde o život, přeparkovat už prostě nestihnete,“ vzkazují frenštátští strážníci, kteří hasiče ve špatně průjezdných ulicích doprovázeli. V říjnu se chystají akci zopakovat.

Hasiči ukázku špatné průjezdnosti plánovali původně v pátek 13. září, ale v ten den už kraj začal zápasit s velkou vodou. „Byli jsme kompletně zaměstnáni v naší obci s rozšířenou působností, kde se vylily říčky Lubina a Lomná. Zasahovali jsme ve Frenštátě, Trojanovicích i Lichnově. Jedno naše družstvo odjelo pomáhat do Opavy, protože tam to bylo dramatičtější než jinde,“ zmínil velitel jednotky.

Tři metry k životu

Frenštátští hasiči se inspirovali kolegy ze Středočeského kraje a jejich projektem Tři metry k životu. „Jak napovídá název, tři metry představují minimální prostor k projetí naší techniky, více místa je však nutné ponechat hlavně u bytových domů kvůli dosahu výškové techniky. K tomuto účelu je u budov nad dvanáct metrů - tedy s pěti a více podlažími - určena zpravidla nástupní plocha pro požární techniku, kde musí být vždy zachován vhodný přístup. Je-li nevhodným parkováním osobních vozidel znemožněno využití výškové techniky v těsné blízkosti budovy, je s každým dalším metrem navíc snižován celkový dosah plošin a žebříků,“ vysvětlil Fojtík.

Za největší problém označil Josef Fojtík zatáčky, kde se kvůli okolostojícím vozidlům nedokáže hasičská tatra vytočit napoprvé a musí opakovaně couvat a najíždět si. Hasiči se také dočkali zpětné reakce od obyvatel zmíněných ulic. „Není, kde parkovat! Stojí tak všichni. Soused mi parkuje u baráku a bydlí o tři vchody dále,“ ozývali se usedlíci.

„Snažíme se zvýšit povědomí občanů o důležitosti volného průjezdu pro zásahovou techniku. Uvědomujeme si, že je mnohdy problematické najít parkovací místo, ale řidič by měl mít stále na paměti, že svým bezohledným parkováním může ohrozit záchranu života, a to i toho svého,“ uzavřel velitel jednotky.