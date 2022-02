Starosta Frenštátu Miroslav Halatin: Stěžejní pro nás byla cyklostezka

Z kasáren je dnes naštěstí částečně obytná a dílem průmyslová zóna, více než tři stovky dříve zdevastovaných a dnes již opravených bytů ve městě užívají obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm. Dlouholetou přítomnost okupačních vojsk dnes připomínají spíše už jen některé souvislosti.

Z Frenštátu pod Radhoštěm se za posledních třicet let stalo moderní město, které také velkým dílem dbá na památky, zejména v historickém centru.

Frenštát pod Radhoštěm má turistům co nabídnout.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Výsledkem je letošní opakované vítězství v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky.

Před městem ale v současné době stojí náročný úkol, a tím je oprava střechy staré budovy radnice. V tomto duchu také hovořil starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukášem Curylem, jenž nedávno přijel vedení města poblahopřát k vítězství v soutěži.

„Stavebně technický průzkum střechy, krovu i celého stropu nad třetím patrem budovy bohužel prokázal výskyt dřevokazných hub. Z jeho závěru je patrné, že vzhledem k závažnosti stavu je třeba přikročit ke kompletní výměně střechy a opravám napadených částí krovu, což bude představovat investici v řádech desítek milionů korun,“ uvedl Miroslav Halatin, jemuž náměstek Curylo přislíbil pomoc a nabídl možnost využití dotace.

Druhou věcí, která starostu Frenštátu pod Radhoštěm trápí, je průjezd těžkotonážních vozidel přes město. Řešením by podle starosty mohl být obchvat, který by vedl z okružní křižovatky u Penny marketu směrem ke hřbitovu a odtud na Žuchov.

„Pokud v dubnu schválí Tichá a Lichnov zápis této přeložky do takzvané Bílé knihy, mohlo by to být blíže realizaci,“ poznamenal Miroslav Halatin s tím, že velkotonážní nákladní automobily by v případě obchvatu nemusela jezdit přes centrum města a okolo základní školy Záhuní.

I přes vyjmenované problémy Frenštát pod Radhoštěm patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v Moravskoslezském kraji. Místní aquapark navštěvují lidé z širokého okolí, vedlejší autokemp se dlouhodobě udržuje mezi těmi nejlepšími v České republice.

Frenštát pod Radhoštěm je výchozím místem k výletům na Pustevny a bájnou horu Radhošť, anebo třeba jen na Horečky, kde je skokanský areál spjatý se jménem legendárního skokana Jiřího Rašky. Lákadel ve městě pod Radhoštěm je ale více a téměř každý si to své najde.

Bývalý hřbitov v místě dnešního parku byl funkční do roku 1960.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Městský hřbitov je v sousední obci

V katastrálním území sousední obce Tichá se nachází městský hřbitov Frenštátu pod Radhoštěm. Dlouhodobě využívaný hřbitov se nacházel na území dnešního parku Osvobození a letos tomu je 190 let od doby, kdy byl založen, přičemž jedna třetina patřila Trojanovicím.

Hřbitov fungoval 128 let a z kapacitních důvodů jej město v roce 1960 muselo uzavřít. Pohřbívat se začalo na novém hřbitově v katastru Tiché, starý hřbitov postupně procházel přeměnou na park, úpravy byly dokončené v roce 1975. Dne 2. listopadu 2011 byl v parku umístěn pamětní kámen, který připomíná bývalou existenci hřbitova a skutečnost, že v místě bylo pochováno 19 798 obyvatel Frenštátu pod Radhoštěm a 6 521 obyvatel Trojanovic.

Město navštěvoval slavný fotograf

Významný český fotograf Josef Sudek navštěvoval v jisté době každoročně v létě Frenštát pod Radhoštěm. Rád chodíval fotit zejména beskydská panoramata, jeho oblíbenými místy k focení byly rovněž Hukvaldy a prales Mionší.

Při výletech do Frenštátu pod Radhoštěm Josef Sudek navštěvoval své zdejší přátele, jedním z nejvýznamnějších z nich byl knihkupec a básník Pavel Parma, od nějž měl Josef Sudek také starý fotoaparát, kterým v Beskydech začal fotit. Při návštěvách Frenštátu pod Radhoštěm známý fotograf často chodil také na Horečky na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic.

Frenštát pod Radhoštěm

První písemná zmínka: 1382

Počet obyvatel: 10 766

Významné osobnosti: Jiří Raška - olympijský vítěz ve skocích na lyžích, Karel Loprais - automobilový závodník a šestinásobný vítěz Rallye Dakar, František Horečka - kulturní pracovník a spisovatel, Iveta Bartošová - zpěvačka, trojnásobná vítězka ankety Zlatý slavík, Edvard Parma - advokát a politik, starosta města a zemský poslanec, Břetislav Bartoš - malíř a grafik, Albín Polášek - sochař, Bohuslav Fiala - brigádní generál, Josef Kalus - básník, Ladislav Adamec - politik, Lubomír Bartoš - vysokoškolský profesor a hispanista

Zajímavosti: v okolí města jsou dvě lanové dráhy, jedna na Pustevnách, druhá na Horečkách, kromě toho zde existuje i zakonzervovaný Důl Frenštát na těžbu uhlí