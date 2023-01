„V minulosti nebylo nikdy uděláno výběrové řízení na ředitele městské policie. Tento stav chci napravit a poskytnout tak možnost dalším adeptům, kteří by přišli s určitou koncepcí toho, jak by městská policie mohla v následujících letech ve Frenštátě pod Radhoštěm fungovat,“ řekl Jan Rejman na posledním zasedání frenštátských zastupitelů.

Zastupitelka Hana Petříková se zeptala, zda byly k odvolání nějaké důvody, případně pochybení, na které byl ředitel MP písemně upozorněn. „Nikde jsem to v důvodové zprávě nenašla. Na to se chci zeptat i z hlediska pracovně právních vztahů, aby nedošlo k nějakým soudům a podobně,“ vysvětlila svůj dotaz Hana Petříková.

Starosta upozornil, že zákon nestanoví důvody k odvolání ředitele městské policie. „On je pouze pověřený k určitým výkonům městské policie a já chci udělat výběrové řízení, transparentně, abychom vybrali nového adepta, anebo stávajícího, pokud se pan Pražák přihlásí,“ sdělil Jan Rejman. Posléze dodal, že aby mohl rozhodnout, jestli koncepce práce MP je ku prospěchu, tak potřebuje nějakou alternativu. „Pokud bych nechal pana Pražáka, neměl bych žádnou možnost výběru,“ poznamenal starosta s tím, že jeho představou je například větší medializace činnosti MP a prevence.

Ředitel byl ve funkci od roku 2017

Vladimír Pražák připomněl, že na pozici ředitele MP nastoupil na podzim roku 2017. „Měli jsme nastavený formát, který dodnes funguje – setkávání MP, PČR a manažera prevence kriminality s tehdejší starostkou, následně starostou. Bylo to jednou měsíčně, probíraly se záležitosti bezpečnosti a další věci. Za dobu působení jsem nezaznamenal požadavky, že by se nějak systémově měla měnit činnost městské policie,“ uvedl Vladimír Pražák a podotkl, že za svou prací si stojí.

Někteří opoziční zastupitelé i přítomní občané se nad rázným krokem města pozastavovali, stejně jako nad tím, že případné výběrové řízení, jehož podmínky nastaví starosta, bude omezené pouze na současné frenštátské strážníky. Bývalý tajemník frenštátského úřadu upozornil, že na to, aby byl strážník pověřený vedením MP nemuselo a nemusí být výběrové řízení, což potvrdil také právník města Petr Frejlich. „Chceme být transparentní, proto to děláme,“ zopakoval starosta Frenštátu pod Radhoštěm.

Na to reagoval zastupitel Jiří Raška. „Pořád se mluví o transparentnosti, ale v zákulisí už se mluví o tom, kdo to bude dělat. Tady se můžou dělat výběrová řízení, ale vyhraje člověk, kterého tam chcete. Uděláte výběrovku, ale bude ušitá tomu člověku na míru. Můžeme tady vzít obálku, já tam napíšu jméno, všichni zastupitelé to mohou podepsat, a až zvolíte nového šéfa, veřejně tu obálku otevřeme – jestli se trefím,“ řekl Jiří Raška.

Pro zadání výběrového řízení na nového ředitele frenštátské MP pak hlasovalo 13 z 21 zastupitelů.