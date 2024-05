Aquapark ve Frenštátě pod Radhoštěm zahajuje letošní sezonu a zároveň snižuje vstupné.

Koupaliště na Novojičínsku - červen 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Frenštátský aquapark se připravuje na letní sezónu. Provoz zahájí v neděli 2. června, kdy se v aquaparku a přilehlém parčíku a okolí bude konat jedinečný Den dětí. Poté bude aquapark pro veřejnost otevřen denně od 9 do 20 hodin, a to až do září 2024. "Vstupné pro letošní rok je nižší než loni, město zvýhodnilo také rodinné vstupné. A opět zavádíme večerní koupání vždy od 17 do 20 hodin se základním vstupným ve výši 70 korun," uvádí mluvčí radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm Iva Vašendová.

Nyní v areálu probíhá intenzivní příprava na letní sezónu.„Čistíme bazénové vany, kontrolujeme soulad s hygienickými normami, opravujeme sociálních zázemí, vyměňujeme zářivky za úspornější led typy osvětlení v prostorách sprch a převlékáren. Upravujeme travnaté plochy a zeleň, opravujeme a renovujeme nátěry dřevěných i ocelových konstrukcí, čistíme dlažbu, přidáváme herní prvky, upravujeme a vyměňujeme písek atd. Je toho opravdu hodně,“popsal Dalibor Střálka, vedoucí organizační složky Technické služby města Frenštát pod Radhoštěm.

Město zakoupilo v hodnotě 300 tisíc korun dvě nové robotické sekačky pro pravidelnou údržbu travnatých ploch aquaparku, která nejen usnadní údržbu trávníků, ale také trávníky v areálu díky mulčování zkvalitní a zároveň přinese úsporu pohonných hmot a snížení provozních emisí.

Pro návštěvníky je na tuto sezónu připraveno koupání ve vyhřívaném bazénu, skluzavka, tobogan, vodní jeskyně, beach volejbalové hřiště, stoly na stolní tenis a stolní fotbálek, dětské pískoviště. „Samozřejmostí bude pestrá nabídka občerstvení například speciality na grilu, palačinky, trdelník, hotová jídla či domácí limonády,“ doplnil vedoucí.

Kromě celodenního vstupu budou i letos k dispozici vstupy na kratší časové intervaly jako odpolední a znovu i na základě podnětů návštěvníků večerní koupání. V letošním roce město snižuje cenu vstupného. Cena vstupného byla upravena na základě vyhodnocení ekonomických dat z loňského roku a na základě zpětné vazby občanů města, a to hlavně u rodinného vstupného. Opět je zavedeno zvýhodněné vstupné pro mládež do 15 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let. Pro časté návštěvníky jsme připravili zvýhodněné permanentky,“ uzavřel Dalibor Střálka.