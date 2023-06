Letošní oslavy Dne města a sociálních služeb Frenštátu pod Radhoštěm připadly na pátek 9. a sobotu 10. června 2023.

Den města a sociálních služeb Frenštátu pod Radhoštěm, červen 2023. | Foto: se svolením DK Frenštát pod Radhoštěm

Program to byl bohatý. V pátek se začalo již v od 10. hodiny dopoledne, kdy se na náměstí ve stáncích nebo na pódiu prezentovalo více jak čtyřicet organizací, odborů města, organizačních složek, spolků, sportovních jednot a oddílů, zájmových sdružení a škol.

V rámci programu Dne města byli již tradičně oceněni vítězové ankety Zlatý Felix o nejoblíbenějšího frenštátského učitele a na pódiu se představili nejlepší sportovci roku 2022. Významná část programu patřila prezentaci poskytovatelů sociálních služeb. Zaplněné náměstí a dobře rozjetý odpolední program zastavila průtrž mračen a bouřka, která donutila organizátory improvizovat.

Soubory Nykl band a Garrendo přesunuly svůj program do sálu Základní umělecké školy a technikům DK se podařil husarský kousek. Během krátkého času přesunuli techniku a připravili zázemí v Domě kultury, kde si v plánovaném čase mohli návštěvníci vychutnat koncert Pocta městu, na kterém vystoupila kapela Jelen.

První programový blok patřil prezentaci frenštátských škol a školek. Ten byl ukončen vyhlášením ankety Zlatý Felix, ve které žáci základních škol Tyršova a Záhuní volili nejoblíbenějšího pedagoga. Již počtvrté si převzala ocenění Lenka Střalková, která se stala nejoblíbenější učitelkou ZŠ Záhuní. A podruhé si titul nejoblíbenějšího učitele odnesl Michal Veřmiřovský ze ZŠ Tyršova 913. Vzhledem k tomu, že se nemohl kvůli rodinným záležitostem dostavit, ocenění za něj převzala ředitelka školy Zdeňka Murasová. Představeni byli také nejlepší sportovci města za rok 2022, kteří toto ocenění převzali v únoru 2023 v Domě kultury. Oceněné sportovce představil Robin Gebauer, referent sportu. Za město Frenštát pod Radhoštěm jim poblahopřál starosta města Jan Rejman. Klára Ulrichová a Pavel Děcký se nemohli dostavit. Na pódiu se představil sportovní kolektiv florbalistů FBC TJ Sokol Frenštát pod Radhoštěm a Tereza Baláčová.

Pozdrav od partnerů z Krásne nad Kysoucou i hasiči

Mezi prezentacemi škol v 11 hodin, za přítomnosti starosty Frenštátu pod Radhoštěm Jana Rejmana a místostarosty Zbyňka Vágnera, pozdravili obyvatele města zástupci partnerského Krásna nad Kysucou – Jaroslav Pagáč, zástupce primátora, Vladimír Kormanec, přednosta městského úřadu a za kulturní oddělení Zuzana Zuzčáková Gacíková. Od 13. hodiny vystoupily na náměstí hudební obory frenštátské Základní umělecké školy. Po nich zazněla rytmická latinskoamerická hudba a náměstí roztančily dívky tanečního kroužku Zumba z Astřy, CVČ.

Akční ukázku v podobě požárního útoku předvedli publiku mladí frenštátští hasiči. Vedle vystoupení na pódiu mohli návštěvníci akce navštívit spoustu prezentačních stánků na náměstí, ve kterých představovali svou činnost velcí zaměstnavatelé, spolky, sportovní oddíly, i zájmové organizace. Mezi velmi zajímavé prezentace patřila ta od frenštátských včelařů. "Co to bude, mojito, piňakoláda, nebo jiný míchaný nápoj?" takto se ptali žáci frenštátské Hotelové školy, kteří svůj stánek proměnili ve velký koktejlový bar. „Nejvíce se mi líbila ohňová show, vyzkoušel jsem si střílení ve stánku lyžařů (SK Rossignol team Pustevny), dal jsem si zmrzku a ve stánku dostal i bonbony,“ řekl nám své dojmy desetiletý Bruno.

V 16 hodin si moderátorky Dne města Soňa Adámková a Pavlína Martiňáková pozvaly na pódium poskytovatele sociálních služeb, kteří prezentovali svou činnost ve stáncích na náměstí. Vyzpovídaly zástupce frenštátské Charity, Armády spásy, Domova Hortenzie. Odpoledne pak pokračovalo v režii TJ Sokol a mažoretek. Jejich vystoupení přerušila průtrž mračen a organizátoři přeložili hlavní koncert Pocta městu do velkého sálu Domu kultury. „Kapelu Jelen milujeme, jezdíme na všechny koncerty v okolí a jsme rády, že konečně byli ve Frenštátě. Škoda, že to nemohlo být venku, ale jsme rády, že to vlastně vůbec bylo, protože ta bouřka byla šílená. Už jsme i počítaly, že půjdeme domů, tak super, že se to podařilo přesunout,“ řekly dvě návštěvnice koncertu.

Akrobati se líbili



Druhý den se počasí umoudřilo. Slunce zprvu nesměle přihlíželo, jak na náměstí vyrůstá šapitó, ve kterém se vyučovaly cirkusové dovednosti a okolo 10. hodiny přicházejí první návštěvníci. Pak už ho zvědavost přemohla a společně s diváky trnulo úžasem nad akrobacií artistů Cirkusu trochu jinak, kterým patřil sobotní program. Nový cirkus a pouliční divadlo se opravdu nedá popsat, je třeba jej zažít. Na náměstí se odehrávalo neuvěřitelné divadlo plné talentovaných umělců, kteří se předváděli a rozdávali radost. Akrobaté létali ve vzduchu s grácií a lehkostí. Jejich kousky a kaskadérské výkony vyvolávaly vlny potlesků a obdivné výkřiky.

„Nejvíce se mi líbil Choker a Cheka, kteří jezdili na jednokolce, to byla sranda, ale i ten číšník robot byl dobrý,“ řekl dvanáctiletý Vojta. „No z toho artistického vystoupení se až tajil dech a zvládli to úplně bez jištění, neuvěřitelné,“ podivovala se starší paní. Byla to zábava pro malé i velké, kdy artistická čísla střídaly tance, akrobacie, klauni a loutky v nadživotní velikosti. Umělci se pohybovali ve výškách a balancování na hrazdě pro ně bylo samozřejmostí. Za svůj úspěch sklidili zasloužený potlesk. Celé náměstí se stalo velkým jevištěm, kde bylo místo pro každého. Sobotní program zakončil okolo 18. hodiny bubenický koncert.