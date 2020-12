Místostarosta Frenštátu Jiří Unruh redakci Novojičínského deníku sdělil, že město doposud v bytech opravovalo to nejnutnější. „Když někdo z obecního bytu odešel, město vyměnilo například jen kachličky v koupelně nebo krytinu podlahy a podobně. Prováděly se opravy do jednoho sta tisíc korun,“ řekl Jiří Unruh s tím, že takto město ročně opravilo okolo třiceti bytů.

„Řekli jsme si, že by možná bylo dobré udržet nějaký byt ve vyšší kvalitě. Jako vzor jsme si vzali město Frýdek-Místek, kde byty opravují kompletně,“ pokračoval frenštátský místostarosta. Ve spolupráci s bytovou komisí vybrali zatím jeden byt, konkrétně v Dolní ulici 310/6.

„Dohodli jsme se, že tam vybouráme příčku, udělají se nové omítky na zdech, dá se nová podlahová krytina, nové radiátory, nové sanitární zařízení, nové rozvody elektřiny, vody i odpadu. Změnila se dispozice jádra, kuchyňská linka je rovněž jiná, oproti běžné kuchyni je tato atypická, místo plynových spotřebičů jsme dali elektrickou troubu a varnou desku,“ upřesnil Jiří Unruh a doplnil, že z koupelny zmizel umakart, místo vany je sprchový kout a umyvadla jsou v koupelně i na záchodě.

Úpravy dvoupokojového bytu s kuchyní vyšly na 450 tisíc korun včetně DPH. „Může se to zdát dost, ale myslím si, že se to povedlo. Chci, aby se tam zvedla cena nájemného, a to mírně nad cenu znaleckého posudku - nad cenu v místě obvyklou. Je to byt, ve kterém je všechno nové, nájemník v něm prakticky nemusí na nic sáhnout,“ poznamenal Jiří Unruh.

Místostarosta si myslí, že ze zhruba třiceti bytů, které ročně nájemníci uvolní, by město bylo schopno opravit okolo tří až čtyř. „Chceme tím zkvalitnit bydlení, vylepší se tím bytový fond města a přinese to také vyšší příjem z nájemného,“ shrnul Jiří Unruh.