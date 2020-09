Požadavek obyvatel na zhruba dvoukilometrový chodník je už na zasedáních frenštátských zastupitelů evergreenem. Jak to vypadá, ještě nějakou dobu bude. Na zasedání Zastupitelstva Frenštátu pod Radhoštěm ve čtvrtek 17. září se na stav projektu výstavby chodníku zeptala Renata Šrubařová.

„Vím, že už je to pro vás alergická část, ale my tam máme malé děti a ty chodí ráno na autobus, odpoledne domů, a my chceme, aby chodily bezpečně,“ řekla Renata Šrubařová. Nato zmínila, že v úseku je sice instalován měřič rychlosti, ale ten nic neřeší. „Rychlost se tam nedodržuje a děti tam v bezpečí prostě nejsou. Tak bych chtěla vyjádření, co bude možné a zda už se konečně něco bude dít,“ dodala.

Starosta Frenštátu Miroslav Halatin uvedl, že kontaktoval krajský úřad a zjistil, že poslední námitka ještě není vyřízená. „Je to prý snad otázka dvou tří týdnů, kdy dostaneme další vyjádření. Pokud k němu nebude námitka, což už se neočekává, bude to stavební řízení vyřízené. Chodník Siberie – Bačů je pořád v rozpočtu a zatím nevím o tom, že by zastupitelstvo chtělo tuto akci vyřazovat z realizace,“ sdělil Miroslav Halatin.

S odpovědí zřejmě spokojená obyvatelka dotčeného úseku ještě s dvěma kolegyněmi opustila zasedání zastupitelů, načež se zastupitel Zbyněk Vágner zeptal místostarosty Jiřího Unruha, zda se s investicí do stavby chodníku počítá v rozpočtu města. Místostarosta Unruh potvrdil, že akce byla schválená jako investiční akce roku 2020 a stále schválená je. „Peníze, které na to byly alokovány, se ale převedly do rezervy, aby se vykryl výpadek příjmů. Takže akce v zásobníku je, je připravena k realizaci, ale když to řeknu lakonicky, tak s nulou korun na účtu,“ řekl Jiří Unruh s dovoláním na rozpočtové opatření, které reagovalo na výpadek daňových příjmů ze státního rozpočtu.

„Tato akce s dalšími se vyřadila z rozpočtovaných akci pro letošní rok, aby se vykryl výpadek příjmů. Pokud si dobře pamatuji, tak platí, že akce, které takto byly vyřazeny, budou postupně vráceny do rozpočtu města, pokud na to budou finanční prostředky,“ poznamenal místostarosta.

Zbyněk Vágner si neodpustil, že takto měli odpovědět i žadatelce, na což reagoval místostarosta slovy, že jedna z žen, která s žadatelkou na zasedání byla, ho navštívila asi čtrnáct dnů předtím a informaci o převodu peněz do rezervy obdržela.

Starosta Halatin ještě doplnil, že akce je pozastavená také kvůli tomu, že ještě není rozhodnutí stavebního úřadu. Dodal, že v rozpočtu na rok 2021 akce bude.

Iniciátorkou „akce chodník“ byla před třemi desetiletími Dana Bražinová, z jejíhož popudu problém problém v srpnu roku 1989 otevřela tehdejší rozhlasová relace Pozor zákruta. V lednu roku 1993 zaujala dopravní komise k problému kladné stanovisko, to bylo vše, v únoru 1996 sepsali místní obyvatelé petici s požadavkem o vybudování chodníku, v listopadu následujícího roku odeslali další žádost.

Do roku 2000 se však nic podstatného neudálo, poté se město vymluvilo na to, že pozemky v té době vlastnilo asi patnáct majitelů. Relativní klid na radnici přerušila obyvatelka Leona Juřicová, která causu chodník opět otevřela a posledních šest let se téměř pravidelně chodí doptávat na zasedání zastupitelstva, v jaké fázi tato věc, trvající déle než 31 let, je.