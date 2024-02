Ve středu 14. února uvedla Česká pošta do prodeje nový písmenový poštovní aršík Karel Loprais. Tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík upřesnil, že námětem známek aršíku je Karel Loprais sedící na místě řidiče v upraveném, kamionu Tatra s názvem Puma a celkový pohled na tento vítězný kamion Tatra z ročníku závodu Rallye Paříž-Dakar 1988. Na pozadí aršíku je zjednodušená mapa této motoristické soutěže.

Úspěšný kamion Rallye Dakar Karla Lopraise jménem Puma 111 2. | Video: Jiří Baran

„Autorem výtvarného návrhu aršíku se dvěma známkami, jejichž nominální hodnota je zastoupena písmeny E a Z, je Petr Ptáček,“ sdělil v tiskové zprávě mluvčí české pošty Matyáš Vitík.

Nový aršík Karel Loprais vydala 14. února 2024 Česká pošta.Zdroj: se souhlasem České pošty

Zmíněné písmeno E odpovídá ceně za obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů, tedy do evropských zemí. V aktuálním Ceníku základních poštovních služeb je hodnota známky 44 korun. Hodnota známky s legendární Tatrou, která je zastoupena písmenem Z, odpovídá ceně za obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 gramů, a to do mimoevropských zemí. Její hodnota je podle aktuálního ceníku poštovních služeb 50 korun.

Vyhlášená grilovaná kuřata? Uživí akorát tak mě, říká stánkař v Bludovicích

Společně s aršíkem vychází i dvě varianty obálky prvního dne vydání. „Motivem první je scéna ze závodu odehrávající se v pouštním prostředí se závodním vozem Tatra a velbloudem v popředí, motiv druhé je podobný, ale bez velblouda,“ doplnil Matyáš Vitík s tím, že obálky vytiskla Tiskárna Hradištko, s. r. o. Po 2300 kusech a aršík v nákladu 23 tisíc kusů. „Zájemci si mohou nový příležitostný písmenový aršík zakoupit na specializovaných přepážkách nebo v e-shopu na webových stránkách České pošty,“ uzavřel Matyáš Vitík.

VIDEO: Historická vila s cejchem smrti na Novojičínsku šla k zemi

Šestinásobný vítěz automobilových závodů Rallye Dakar v kategorii kamionů Karel Loprais se narodil 4. března 1949 v Ostravě a zemřel 30. prosince 2021 v Novém Jičíně. Značnou část svého života prožil ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jako jeden z nejúspěšnějších účastníků náročného závodu terénních vozidel dostal v roce 1994 přezdívku Monsieur Dakar. Díky sportovním úspěchům je několikanásobným držitelem ocenění ve čtenářské a novinářské anketě Zlatý volant. Společně s motocyklovou legendou Františkem Šťastným se v roce 2000 stal českým motoristickým sportovcem století.

Tatra 815 VD 10 300 4x4.1 Dakar 1988 je první vítězný kamion Tatra a zároveň vůz, ve kterém závodní tým vedený Karlem Lopraisem dosáhl prvního dakarského vítězství. Puma patřila k oblíbeným vozům a v různých úpravách několikrát vyhrála.