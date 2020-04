Ten pro Novojičínský deník uvedl, že již minulý a předminulý týden rozvezli 43 ochranných štítů pro Charitu Frenštát a další potřebné, které přivezli od jednoho z výrobců.

„Bylo toho málo. Teď se toho chytli frenštátští horolezci, příští týden se zapojí do výroby na 3D tiskárnách i Základní škola Tyršova,“ uvedl Marian Žárský.

Během příštího týdne by tak mělo být ve Frenštátě pod Radhoštěm dalších padesát štítů vlastní výroby. „Už jsme vybavili frenštátské doktory, hasiče, strážníky, domov důchodců a další. Příští týden chceme dovézt něco i do okolních obcí v rámci ORP. V plánu máme například vybavit trojanovské hasiče, chlapy na sběrném dvoře, který by měli otevřít, a chceme to rozvézt po marketech pokladním,“ upřesnil Marian Žárský.