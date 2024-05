Občané Frenštátu pod Radhoštěm, kteří se rozhodnou třídit kuchyňský bioodpad, si mohou od pondělí 27. května vyzvednout na recepci městského úřadu zdarma košíky s rozložitelnými sáčky na gastroodpad, které jim dále pomohou minimalizovat netříděný odpad v domácnostech.

Frenštát pod Radhoštěm rozdá občanům košíky na gastroodpad. | Foto: se svolením města Frenštát pod Radhoštěm

Podporou tohoto typu třídění odpadu město cílí na další snížení množství nevyužitelného komunálního odpadu a zvýšení jeho ekologické využitelnosti formou kompostování. Celkové náklady na projekt dosáhly výše přes 123 tisíc korun. Projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

„Pro košík je možné si přijít každé pondělí a středu v rámci úředních hodin, tedy od 08.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin. Košíky budou k dispozici také na prezentačním stánku města v pátek 07.06.2024 u příležitosti konání Dne města a Dne sociálních služeb,“ sdělil Petr Koblovský z Technických služeb města Frenštát pod Radhoštěm. Město rozdá celkem 600 ks košíků spolu se dvěma baleními sáčků, které se v bioodpadu také rozloží, a informativní leták s návodem na třídění. Pro domácnost je určena jedna sada. „Toto množství by mělo vystačit domácnosti na třídění kuchyňského odpadu na půl roku,“ doplnil Petr Koblovský.

Do košíků na bioodpad mohou občané odkládat živočišný i rostlinný odpad z kuchyně, například zbytky ovoce, zeleniny a dalších jídel, mléčné výrobky, malé kosti, potraviny s prošlou trvanlivostí a podobně. Důležité však je, aby byl veškerý odpad z kuchyní bez obalu. Naplněný sáček můžete rovnou kompostovat či vkládat do kontejnerů na bioodpad, který se odváží do kompostárny.

Pilotní projekt košíků na kuchyňský bioodpad je podpořen Moravskoslezským krajem v rámci projektu „Podpora systému sběru a třízení bioodpadu ve Frenštátě pod Radhoštěm“. „Moravskoslezský kraj přispěje městu neinvestiční dotací v max. výši 75 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, tj. částkou přes 92 tisíc korun,“ uzavřel Milan Matonoha z odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.