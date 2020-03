Frenštát pod Radhoštěm shromáždí roušky

Sběrné místo pro ušité roušky od dobrovolníků zřídilo město Frenštát pod Radhoštěm. Roušky mohou lidé nosit do budovy krytého bazénu od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: MKC Hořovice