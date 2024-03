Město Frenštát pod Radhoštěm přináší první ročník participativního rozpočtu, který nese název Měníme Frenštát společně. To znamená, že se na řízení města mohou podílet, třeba skr místní spolky a organizace, i samotní občané Frenštátu.

Samospráva jim tímto dává možnost aktivně se zapojit do řízení a rozhodovat o místě, kde sami žijí. Termín pro podávání jednotlivých projektů participativního rozpočtu veřejností je konec května 2024.

„Na první ročník participativního rozpočtu město ve svém rozpočtu vyčlenilo 500 tisíc korun včetně DPH. Náklady na realizaci jednotlivých projektů mohou dosáhnout až do výše 100 tisíc korun. Od 14. března až do konce května 2024 mohou občané Frenštátu či místní spolky přihlašovat své projekty do prvního ročníku participativního rozpočtu města. Formulář pro předložení projektu včetně příloh i přesné znění výzvy lidé naleznou na webových stránkách města www.mufrenstat.cz v záložce participativní rozpočet,“ doplnila Lucie Ptáčková z odboru vnějších vztahů MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

„Rozhodli jsme o vyhlášení výzvy Měníme Frenštát společně v rámci participativního rozpočtu města pro rok 2024 s alokací 500 tisíc Kč a schválili jsme pravidla této výzvy pro rok 2024. Participativní rozpočet je nový nástroj zlepšující komunikaci mezi vedením města, městským úřadem a občany při rozhodování o rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města. Obecně je možné popsat participativní rozpočet jako část peněz městského rozpočtu, o jejímž využití spolurozhodují právě občané. V rámci participativního rozpočtování mají obyvatelé možnost navrhnout a svými hlasy podpořit společensky prospěšné projekty, které celkově zlepší kvalitu života ve Frenštátě pod Radhoštěm a podpoří zapojování místních komunit,“ uzavřel Jan Rejman, starosta města.